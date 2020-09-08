Başkan Palancıoğlu başarılı sporcuları tebrik etti
MELİKGAZİ BELEDİYESPOR TAEKWONDO TAKIMININ ESKİŞEHİR'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRKİYE FİNALLERİNDE 7 ALTIN, 1 GÜMÜŞ, 1 BRONZ MADALYA KAZANMASININ KAYSERİSPOR CAMİASINI SEVİNCE BOĞDUĞUNU BELİRTEN BAŞKAN DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, KAYSERİLİ SPORCULARIN BAŞARISINDAN SON DERECE GURUR DUYDUKLARINI SÖYLEDİ.
Melikgazi Belediyespor Taekwondo takımının Eskişehir’de gerçekleştirilen Türkiye finallerinde 7 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz Madalya kazanmasının Kayserispor camiasını sevince boğduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayserili sporcuların başarısından son derece gurur duyduklarını söyledi.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Türkan Teke, Merve Çimen, Berat Bektaş, Ömer Kayran, Dudu Gökçe Pumak altın madalya kazandılar. Ayrıca Berat Bektaş ile Dudu Gökçe Pumak grup olarak altın madalya kazandılar. Yine Dudu Gökçe Pumak, Gümüş Madalya, Ömer Kayran da bronz madalya kazandılar. Tüm sporcuları ve yöneticileri bu başarılarından dolayı kutluyorum” dedi.
Melikgazi Belediyesi Taekvondo Takımı Sporcuları ise kendilerine verilen imkanlar nedeni ile Başkan Dr. Palancıoğlu’na teşekkür ettiklerini belirterek bu başarı Kayseri’nin başarısı diye belirttiler.
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