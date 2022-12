Başkan Palancıoğlu: “2023 Melikgazi’de açılışlar yılı olacak”

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2022 ve 2023 yılı için yaptığı değerlendirmesinde, belediye olarak mali yapı ve disiplinde Türkiye’nin en iyi belediyelerinden biri olduklarını söyleyerek, “2023 Melikgazi’de açılışlar yılı olacak” dedi.

Pandemide yapılan çalışmaların ürünlerini 2022 yılında almaya başladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Tarihte çok az bu yıl gibi bir döneme denk gelinir belki de. Çünkü küresel bazda ilk defa bütün dünyanın hem ekonomik olarak hem siyasi olarak hem sağlık olarak gıda krizi dahil her türlü açıdan birçok krize şahit olduğumuz bir yıl oldu. Özellikle buğdayın Ukrayna ve Rusya’ya bu kadar bağlı bir ürün olduğunu bu yıl öğrendik. Melikgazi olarak da bizim pandemi içerisinde yaptığımız birçok çalışmanın ürünlerini, sonuçlarını 2022’de almaya başladık. Özellikle pandemi döneminde sokağa çıkma yasağında biz belediye olarak çok daha fazla çalıştık, mesai yaptık. Sokağa çıkma yasaklarını yatırım yapma açısından değerlendirdik. 2022 en fazla asfalt yaptığımız yıl oldu. Aynı zamanda en çok park yaptığımız yıl oldu. Kayseri’nin özelliği ki Melikgazi belediyelerin başında gelir, bütçesinin yarıya yakınını yatırıma dönüştüren nadir belediyelerden bir tanesi. Belediyeleri analiz ederken özellikle bütçesinin ne kadarını yatırıma, ne kadarını personel giderlerine harcıyor bakılırsa o belediyenin başarılı mı değil mi olduğu ortaya çıkar” dedi.

“Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz”

Başkan Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye’de en çok okul yapan belediye olduklarını söyleyerek, “Biz Türkiye’de en fazla okul yapan belediyeyiz. Aksini iddia eden varsa şu belediye daha fazla okul yaptı diye, her zaman tartışabiliriz. Tam 16 tane okulla ilgili çalışmamız oldu, bir kısmı bitti eğitime açtık. Dolayısıyla çocuklarımız bizim için eğitim öncelikli. Önce eğitim, önce gençlik dedik ve 3,5 senede 16 okul rekor bir hizmet. Bizim bölgemizde de yıkılacak okullar var. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tespit ettiği ve onları da Milli Eğitim yaptıracağını beyan etti. Bunun haricinde bizim yeni yaptırdığımız 16 tane gayet kaliteli okul var. Bunlar haricinde 11 tane aile sağlık merkezi yaptırdık. Bir belediye düşünün Türkiye’de hiçbir belediye şu anda 11 tane sağlık ocağı yapmış durumda değil 3,5 sene içerisinde. 16 tane cami 8 tane Kur’an kursu, 5 tane sosyal tesis yaptık. 2 tane pazar yeri yaptık. Bunların çoğu aslında bizim yapmamız gereken işler değil ama Kayseri’de öyle bir gelenek oluşmuş ve Haseki bakan döneminde başlamış, Kayseri Modeli denilen vatandaşın ihtiyacı, talebi ne ise onu çözmek. Şu anda mahalleleri gezdiğimizde vatandaştan teşekkür alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“2 bin 500 konut ile 1 milyar TL’lik kentsel dönüşüm projesi var”

İlçenin 5 noktasında toplam 2 bin 500 konuttan oluşan ve değeri 1 milyar TL’ye ulaşan kentsel dönüşüm projeleri olduğunu söyleyen Başkan Palancıoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“2022 yılı güzel başladı çünkü Ocak ayında Cumhurbaşkanımızın imzalamış olduğu Kazım Karabekir ve Küçükali Mahalle’lerinde çalışmalarımız vardı. Battalgazi mahallemizde bin daire ve 23 bloktan oluşan projenin onayını verdi. Dolayısıyla o projemiz başlamış oldu ve şu anda bloklara ihaleleri yapıyoruz. Ocak 2023’de bu ihaleler devam edecek. Katılım eskisi kadar yoğun olmasa da müteahhitlerimiz seçerek geliyorlar. İnşallah Ocak ayı hemen hemen her hafta blok ihalelerimiz var. Yıldırım Beyazıt’ta da ilk defa kentsel dönüşüme başladık. 6 bloğu 3 müteahhit almıştı. Binaların kabası bitti ve oradan geçenler arıyorlar buraya ne zaman başladınız da ne zaman bitti diye. Çok güzel bir kentsel dönüşüm projesi orada devam ediyor. Üçüncü projemiz Kazım Karabekir’de kanal boyunun hemen arkasına 2. etap olarak nitelendireceğimiz çalışma da imzadan çıktı. İnşallah projeleri de şu anda çıkıyor. Kazım Karabekir’in de 2. etabı fiilen başlamış oldu. Anbar’daki çalışmalarımız da devam ediyor. Şu anda Anbar’da 1 bloğun ihalesini yapacak haldeyiz. Bir adayı temizledik bu hafta, inşallah 2. çalışmada Anbar’da başlayacak. Dolayısıyla Yıldırım Beyazıt, Battalgazi, Kazım Karabekir, Anbar ve Battalgazi’de ilave olarak sosyal konut projemiz de olmak üzere tam 5 yerde kentsel dönüşüm projemiz devam ediyor. Bunun altını çizdiğimizde toplam 2 bin 500 daireden oluşan bir kentsel dönüşümden bahsediyoruz. 1 bloğun maliyetinin bugün yaklaşık 25 milyon TL olduğunu düşünürsek, yaklaşık 40-45 bloktan bahsediyoruz. Yani 1 milyar TL bugünkü rakamla bu çalıştığımız proje.”

“Mali yapı ve disiplinde en iyi belediyelerden biriyiz”

Başkan Palancıoğlu, bütçelerini ekonomideki değişikliklere göre revize ettiklerini ve Türkiye’de mali yapı ile disiplin yapısında en iyi belediyelerden biri olduklarını söyleyerek, “Bütçemiz bize şu an için yetecektir. Çünkü biz gerekli tedbirleri alarak devam ediyoruz. Kendi projelerimiz var ve gerekmedikçe onları yapmayabiliriz ama maddi durum ilave oldukça da yapabiliriz. Dolayısıyla temel maaşlarımız olsun, yapmamız gereken yatırımlar olsun o bütçeyi ayarladığımız için elastik olduğumuz bir miktar var. Ekonomideki değişikliklere göre de kendimizi revize edeceğiz ama çok şükür şu anda Melikgazi, sadece Kayseri için söylemiyorum Türkiye’deki mali yapı ve mali disiplin açısından en iyi belediyelerden bir tanesi. Orada da sıralamaya gireriz. Borcumuz yok, şöyle diyebiliriz. Borcumuz İller Bankası’ndan taksitlendirilmiş olarak aldığımız kentsel dönüşüm borcumuz var. Bunun gibi birkaç tane ufak tefek borçlarımız var ama elimizde de arsa, daire gibi mal varlığımız var” dedi.

“Vatandaşımızın sorunları için destek vermeye hazırız”

Vatandaşların ihtiyaçlarını ve sorunlarını çözmek için belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Sağ olsun valimiz birçok konuda olduğu gibi uyuşturucu konusunda da hassas. Kayseri’nin sorunlarına çözüm sağlamak için bizleri de motive ediyor el ele veriyoruz ve bu sorunların çözümü için uğraşıyoruz. Burada madde bağımlıları ile ilgili yapılacak rehabilitasyon merkezi var. Diğer yatırımlar ve projeler var. Her türlü konuda biz sayın valimizin yanındayız. Bu veya gençlik ve aile ile ilgili her konuyla biz ilgileniriz. Yeter ki vatandaşların ihtiyaçlarını, sorunlarını çözelim. Burada dediğim gibi valimizle de görüştüğümde belediye olarak da biz ne gerekiyorsa oradaki rehabilitasyon merkezinde her türlü maddi ve manevi desteği sağlayabiliriz. Çünkü yasal çerçevede valilik bünyesinde her türlü imkanımızı kullanabiliriz. Burada da gençlerimizi uyarmak ve onların faklı yollara kanalize olmaması için onları doğru yönlendirmek lazım. Gençliğin de enerjisini harcayacakları doğru yerleri bulmak lazım. Spor, müzik, sanat gibi. Eğer gençleri boş bırakırsak bu zor. O zaman birçok konuda mücadele ederiz” ifadelerini kullandı.

“2023 Melikgazi’de açılışlar yılı olacak”

Melikgazi belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2022 yılının temel atma yılı olduğunu ve 2023 yılının da Melikgazi’de açılışlar yılı olacağını söyleyerek, “2022 yılız bizim temel atma yılımız olmuştu. Birçok yerde söylüyordum 2022 temel atma yılı, 2023 açılış yılı olacak diye. Şu anda listesini yaptığımız toplam 13 tane açılışımız var. İnşallah havalar elverişli oldukça önümüzdeki Ocak, Şubat ayları başta olmak üzere temel atmalarla birlikte açılışlarımızı da inşallah yapacağız. Dolayısıyla 2023 açılışlar yılı olacak. Vatandaşımızın projelerimizle buluştuğu yıl olacak. Sadece okullar sosyal tesisler değil, Çarşı Melikgazi gibi Kayseri’ye renk katacak büyük bir projemiz var. İnşallah onun açılışını da 2023’te yapacağız. Dolayısıyla 2023 renkli bir yıl olacak. Hepsinden önemlisi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı ve birçok sosyal, kültürel faaliyetler yaparak 2023’te kutlayacağız. Ülkemizin düşmanı çok, derslerde hep okutuyoruz, “3 tarafımız denizlerle, 4 tarafımız düşmanlarla çevrili” diye. Bunun da farkında ve bilincinde olarak bu ülkenin gelişmesi, kalkınması için gecemizi gündüzümüze katarak yine inşallah 2023’te de çalışacağız. Çünkü yabancıların hedefleri bu ülkeyi 100. yılına erişmeden parçalamaktı. Güneydoğu’yu özellikle ayırmaktı. Çok şükür bu hedeflerinde başarılı olamadılar. İnşallah bunların başarısızlığına devam etmeleri için, başarılı olmamalarını sağlamak için bize düşen şey çalışmak ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.