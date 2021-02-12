Başkan Palancıoğlu, 2020 yılı hizmetlerini muhtarlar ve belediye personeline anlattı

2020 yılında Melikgazi’de yapılan rekor hizmet ve yatırımları anlatmaya devam eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu kapsamda ilçe mahalle muhtarları ve belediye personeline görsel sunum eşliğinde yapılan projeleri anlattı.

Muhtarlar ve belediye personeli ile tam uyum içerisinde çalıştıklarını dile getiren Başkan Dr. Palancıoğlu, ‘Güzel ilçemiz Melikgazi’mize verilen hizmette birlik, beraberlik ruhuyla çalışıyoruz. Muhtar arkadaşlarımızın çalışmalarımızdaki yeri ve katkısı çok önemli. 2020 yılı Melikgazi Belediyesi açısından yoğun, hizmet ve rekorlara dolu bir yıl oldu. Özellikle camiler, okullar ve sağlık ocağı, park ve yeşil alan ihtiyaçlarının karşılandığı bir yıl oldu. Kaldırımlar, yollar ve parklar olmak üzere birçok ihtiyacı gidermiş olduk. Pandemi dönemi olmasına rağmen dolu dolu bir hizmet yılı geçirdik. Birçok alanda rekor kırdık. Özellikle pandemi kısıtlamalarında vatandaşın ihtiyaçlarının giderilmesinde ve verilen hizmette birlik, beraberlik ruhuyla çalışan tüm muhtar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mahallelerdeki sıkıntıları bize ilk ağızdan ileten kurum; muhtarlıklar. Muhtarlarımızın bizlere ulaştırdığı sıkıntıları en kısa zamanda aşmak, sorunları çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Fen İşleri, Ulaşım, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Sosyal yardım İşleri Müdürlüklerimiz başta olmak üzere tüm birimlerimiz ile muhtarlarımızın bize ilettiği talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca projelerimizin hayata geçmesinde mesai arkadaşlarımızın rolü büyük. Personelimizin yoğun ve gayretli çalışması sayesinde birçok projeyi hızlıca hayata geçirdik. Değerli muhtarlarımız ve mesai arkadaşlarıma çalışmalarından ve ilçemize katkılarından dolayı teşekkür ederim.” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, 2021 yılının Melikgazi için yatırımlar ve projeler yılı olacağını belirterek; muhtarlar ile koordineli çalışmanın gerçekleştirilecek icraatların, Melikgazili vatandaşların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmesi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.