Başkan Palancıoğlu 15 Temmuz şehitlerini andı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kartal Şehitliği ziyareti yaparak 15 Temmuz şehitlerini andı.

Başkan Palancıoğlu, Kartal Şehitliğinde yapmış olduğu açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde, vatanımız, bağımsızlığımız ve demokrasi için canını vermiş bütün şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun, tüm gazilerimizden Allah razı olsun. 15 Temmuz’da da birçok şehit verdik. 252 kardeşimiz vefat etti, binlerce kardeşimiz maalesef gazi oldu. 5 yıl önce hiç ummadığımız bir anda içimizdeki hainler birçok kardeşimizin canına kıydılar. Onları şehit ettiler. İnşallah bir daha böyle bir kötü durumda kalmayız. İnşallah ülkemiz bir daha darbe girişimlerine maruz kalmaz ve ülkemiz ilelebet payidar olur. 15 Temmuz’u unutturmayacağız, unutmayacağız ve bizden sonra gelen nesillere en iyi şekilde bu duruma aktaracağız. Tüm şehit ailelerine de Cenab-ı Allah sabır versin. Bu vesileyle 15 Temmuz’u tekrar yad ediyoruz.”