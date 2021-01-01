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Başkan Palancıoğlu 1 yılda rekor asfalt yol yapan ulaşım ekibine teşekkür etti
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan asfalt şantiyesinde son asfalt üretimi yapan işçileri ziyaret ederek 1 yılda yapılan 170 km asfalt yol için mesai arkadaşlarına teşekkür etti.
KAYSERİ 01.01.2021, 10:16
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan asfalt şantiyesinde son asfalt üretimi yapan işçileri ziyaret ederek 1 yılda yapılan 170 km asfalt yol için mesai arkadaşlarına teşekkür etti.Şantiyede işçilere çalışmaları için teşekkür ederek son çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Mimarsinan asfalt şantiyemizde, 2020 yılında rekor düzeyde asfalt çalışması gerçekleştiren ekibimizle bir araya geldik. Bu sene içerisinde üretilen 170 bin ton asfalt ile 170 kilometre yol yapıldı ve son asfalt üretimi gerçekleşti. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ekip olarak arkadaşlarımız muazzam bir iş ortaya çıkardı. Yeni aldığımız iş makinalarımız ile daha nitelikli ve seri hizmet vererek bu yılı geride bıraktık. Kazasız belasız asfalt sezonunu kapatıyoruz. İlkbahar da havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2021’de de gece gündüz çalışarak ilçemize güzel hizmetler kazandıracağız. Yaptığımız yeni yollarımız Melikgazi’mize ve Kayserimize hayırlı olsun" dedi.
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