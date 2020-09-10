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Başkan Öztürk’ten kurallara uyun çağrısı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN ÜLKE GENELİNDE 'SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN' SLOGANI İLE BAŞLATTIĞI KORONA VİRÜS DENETİMLERİ YAHYALI İLÇESİNDE DE YAPILDI.

KAYSERİ 10.09.2020, 16:12
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Başkan Öztürk’ten kurallara uyun çağrısı

İçişleri Bakanlığı’nın ülke genelinde ’sağlık için hepimiz için’ sloganı ile başlattığı korona virüs denetimleri Yahyalı İlçesinde de yapıldı.

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yasemin Doğan ve kolluk kuvvetlerinin katıldığı denetimler sabah saatlerinde başlayıp, gün boyu devam etti. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlara ve iş yerlerine uyarılar yapıldı. Ayrıca maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıldı. Yapılan denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Bugün ülkemizin her tarafında olduğu gibi ilçemizde de denetimler yapıyoruz. Kaymakamımız ve kolluk kuvvetlerimizle beraber kurallara uymayan vatandaşlarımıza ve iş yerlerine uyarılarda bulunuyoruz. Artık kurallara uymayanlara ceza uygulaması yapılacak. Malesef son günlerde ilçemizde korona virüs hasta sayımız arttı. Vatandaşlarımızdan isteğimiz lütfen kurallara uysunlar. Önümüzdeki 15 gün boyunca önemli bir durum olmadıkça evlerinde kalsınlar. Dışarı çıkacaklarsa da maskelerini mutlaka takıp, sosyal mesafeye dikkat etsinler. Virüsten korunmanın yolu maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaktan geçiyor. Kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da bireysel olarak kendilerini korusunlar.” ifadelerini kullandı.

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