banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Ayasofya Camii ziyaretleri için kıyafet düzenlemesi!
Ayasofya Camii ziyaretleri için kıyafet düzenlemesi!
Muharrem orucu nedir? Ne zaman tutulur?
Muharrem orucu nedir? Ne zaman tutulur?
Telafi eğitimi başlıyor! İlk ders 31 Ağustos'ta...
Telafi eğitimi başlıyor! İlk ders 31 Ağustos'ta...
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı

Başkan Öztürk Yahyalı El Halısı Dokuma Kursunu ziyaret etti

YAHYALI BELEDİYE BAŞKANI ESAT ÖZTÜRK, KAYSERİ İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRÜ ÖMER TAŞÇI VE DEVELİ SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRÜ SAİT POSTALLI’YLA BİRLİKTE İLÇEDE AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSÖRLÜĞÜNDE AÇILAN YAHYALI EL HALISI DOKUMA KURSUNU ZİYARET ETTİ.

KAYSERİ 27.08.2020, 15:55
2
Başkan Öztürk Yahyalı El Halısı Dokuma Kursunu ziyaret etti

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Taşçı ve Develi Sosyal Hizmetler Müdürü Sait Postallı’yla birlikte ilçede Avrupa Birliği finansörlüğünde açılan Yahyalı El Halısı dokuma kursunu ziyaret etti.

Yahyalı Belediyesi’nin öncülüğünde Türkiye Kızılay Derneği Kayseri Toplum Merkezi, Türkiye Kızılay Derneği Kayseri Şubesi, Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında açılan kursta incelemeler bulunan heyet, kurs yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

15 Yahyalılı Kadın ve 15 Suriyeli Kadının Yahyalı El Halısı dokuduğu kurs hakkında bilgiler veren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi’nde kursumuza yer tahsisi yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum. Biz burada ensar vazifemizi yapıyoruz, diye düşünüyorum. 15 Suriyeli hanım kardeşim ve 15 Yahyalılı hanım kardeşim, birisi usta, birisi çırak edasıyla Yahyalı El Halısı dokuyorlar. İnşallah bu mesleği burada öğrenerek, ülkemizde kalırlarsa ülkemizde, kendi ülkelerine giderlerse orada devam ettirirler diye düşünüyorum. Bu güzelliğin ilçemizde açılmasının altına imza atan kurumlarımız var. Başta Kayseri Valiliğimize, Türk Kızılay’ına, Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. Bir dayanışma içerisinde hanım kardeşlerimize bu güzelliği sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yahyalı El Halısı bizim için çok önemli. Bunu ayakta tutmanın gayreti içerisindeyiz. İlerleyen günlerde de kurslarımızı devam ettirmek istiyoruz. Hanım kardeşlerimizin de bu noktada istek ve talepleri, bizleri memnun ediyor. Bizde Yahyalı Belediyesi olarak onlara öncülük yapmak istiyoruz.” diye konuştu.

Kayseri İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Taşçı’ da konuşmasında; “ Kursumuzda, Yahyalı İlçesine özgü bir sanat eserinin dokumasında, Suriyeli ve Yahyalılı kadınların kaynaşmasını görüyoruz. Doğal yün ve doğal boyalardan üretilen iplerle Dünya Mirası Yahyalı Halısı dokunan kursumuzdan desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Yahyalı Belediye Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, Tarım Müdürümüze, Kızılay Toplum Merkezi’mize şükranlarımızı sunuyoruz. Burada ensar-mucahir örneğine en güzel örneklerden biri yaşanıyor. Suriyeli insanlara meslek edindirme konusunda güzel bir çalışma” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 27 Ağustos 2020
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:11
İkindi 16:54
Akşam 19:52
Yatsı 21:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25