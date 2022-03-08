Başkan Öztürk, Kadınlar Günü’nü personelleri ile birlikte kutladı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü belediyede çalışan kadın personelleri ile birlikte pasta keserek kutladı.

Belediye Meclis Üyesi Meral Koşar ve personellerini makamında ağırlayan Başkan Esat Öztürk, tüm kadınlara bu anlamlı günde sağlık, başarı, mutluluk ve esenlikler diledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün de kadın meclis üyesi ve personelleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Öztürk, “ Baştan annemin, eşimin, meclis üyemizin, personellerimizin ve tüm kadınlarımınız bu anlamlı günlerini kutluyorum. İyi ki varsınız. Allah katında biz bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Mesaiye Meral Hanım ve sizlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlamaktan dolayı mutlu oldum. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Allah çalışmalarınızda kolaylıklar versin. Ben bir abiniz olarak sizlere dua ediyorum. Belediye de kadın personel sayısının artmasını istiyoruz. Çünkü kadının olduğu yerde gayret olur, ciddiyet olur. Belediye olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile Hayati İnanç hocamızı ilçemize davet ettik. Bu akşam Hayati İnanç hocamızın katılacağı söyleşi programına tüm kadınlarımızı bekliyorum” diye konuştu.