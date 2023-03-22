Başkan Öztürk EYT’den faydalanan personelleriyle vedalaştı

Yahyalı Belediyesi’nde görev yaparken, çıkan EYT düzenlemesinden faydalanarak emekliliğe başvuran personeller, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk nezdinde EYT düzenlemesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden personeller, Başkan Esat Öztürk ile vedalaştılar.

Personeller adına konuşan Tekin Öğretici, “ Sayın Cumhurbaşkanımıza EYT düzenlemesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizlere böyle bir fırsatı sunan Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Biz emekli olduktan sonra da çalışmaya ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Belediye Başkanımız Esat Öztürk’ün bugüne kadar bizlere vermiş olduğu desteklere teşekkür ediyor, hakkını helal etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Esat Öztürk ise konuşmasında, “ Emekli olacak personellerimizin ziyaretlerden dolayı hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bugün vefa örneği göstererek ziyaretimize gelen personellerimizin bu ilçeye çok emekleri geçti. Kendilerinin haklarını helal etmelerini istiyoruz. Bende bir ağabeyleri olarak haklarımı onlara helal ediyorum. Buradan 2.5 milyon vatandaşımızı EYT düzenlemesi ile sevindiren Cumhurbaşkanımıza hayırlı uzun ömürler diliyor, tekrar iktidar yüzü göstersin diye dua ediyoruz. EYT ile emekli olacak personellerimizin gidişi bizleri üzecek. Çünkü biz bir aile gibiyiz. Alacağınız tazminatları ağız tadıyla yiyin. Rabbim hepinize güzel günler göstersin” İfadelerini kullandı.