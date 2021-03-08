Başkan Öztürk; “Elma üreticilerinin sorunlarını çözmek istiyoruz”

Türkiye’nin önemli elma üretim merkezlerinden olan Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, elma üreticilerinin pazarlama sıkıntıları, ilçe Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün girişimleriyle çözülmeye çalışılacak.

İlçede faaliyet gösteren soğuk hava elma deposu ve elma paketleme tesisini ziyaret eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Bugünlerde elma üreticilerimiz pazarlama konusunda sıkıntılar yaşıyor. Bu konuyu birçok ortamda gündeme getireceğiz. Belediye olarak üreticinin ve depo sahiplerinin yanındayız. Onların sorunlarını çözmek istiyoruz" dedi.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

Paketleme tesisinde çalışan kadınlarla bir araya gelerek, onların 8 Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Öztürk; “Bugün ziyaret ettiğimiz tesiste çalışanlarımızın yüzde 90’ı kadın. Emekçi kadınlarımızı tebrik ediyorum. Peygamberler doğuran, Nebileri doğuran, Veli’ler doğuran, Şehit ve Gaziler doğuran kadınlarımızın ellerinden öpüyor, tüm hanım kardeşlerimin Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.” Dedi.

ELMA ÜRETİCİLERİMİZİN SIKINTILARINI ÇÖZMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Elma üreticilerinin yaşadığını sıkıntıları bildiklerini ve bu sorunu çözmek için çalışacaklarını belirten Başkan Öztürk; “ Aroması ve lezzetiyle Dünya’nın en tatlı elması olarak nitelendirdiğimiz elmamız, Rusya, Libya, Suudi Arabistan, Suriye ve Çin gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Biz belediye olarak, elmamızın her türlü ortamda tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Ama üreticimiz bugünlerde pazarlama sıkıntısı çekiyor. Bu sıkıntıyı gidermek için siyasi büyüklerimizle görüşeceğiz. Ayrıca Büyükşehir Belediye Meclisimizde konuyu gündeme getireceğiz. Belediye başkanı olarak hem iç hem de dış pazarda elma satışımızı artırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Üreticilerimizin, depo sahiplerinin ve iş adamlarımızın yanındayız. Tesisimizde yaklaşık 12 çeşit ebatta elma paketleniyor. Burası çok güzel bir entegre tesis olmuş. İlçemizde 8 tane depomuz var. Rabbim onlara bol kazançlar versin” diye konuştu.