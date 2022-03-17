Başkan Öztürk: “Berat gecesi muhasebe yaparak, tefekkür etmeliyiz”

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Öztürk mesajında “Ramazan ayının mübarek iklimine adım adım yaklaştığımız şu günlerde, mübarek Berat Kandili’ni birlikte idrak edeceğiz. Allah Resûlü (S.A.S) Berât gecesinde yapılacak ibadetin, dua ve niyazın affedilmemize vesile olacağını bizlere şu sözlerle müjdelemiştir: “Şâban ayının on beşinci gününü oruçlu geçirin. Gecesinde ise ibadete kalkın. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ en yakın semaya tecelli ederek fecir doğuncaya kadar: ‘Bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Musibete uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim.’ buyurur. Berât gecesi, kalbimizin Rahman’a doğru bir yol açma vaktidir. Berât gecesi, tövbe etme, Rabbimize yönelip rahmet ve mağfiret dileme gecesidir. Bu mübarek gecede hayatın karmaşasından biraz uzaklaşıp kulluğumuzu sorgulamalıyız. İçimize dönüp, geçmişimizi muhasebesini yapıp, tefekkür etmeliyiz. Rabbimize itaatkâr bir kul ve iyi bir insan olmaya söz vermeliyiz. Nefsimizin esaretinden kurtulmak, hata ve günahlarımızdan pişmanlık duymalıyız. İşte o zaman bu gece bir fırsata dönüşecek ve kurtuluş beratımız olacaktır. Unutmayalım ki, kulluk şuuruyla geçirilmeyen her ânımız bize zarar ve ziyan olarak geri dönecektir. Bu vesileyle Berât gecenizi tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin aziz milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum” İfadelerine yer verdi.