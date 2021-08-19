Başkan Öztürk aşure ikram etti

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner ile beraber vatandaşlara aşure ikram etti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner ve Yahyalı Belediye Meclis üyeleri öğle namazı sonrası cami çıkışında ve 15 Temmuz Cumhuriyet meydanında vatandaşa aşure ikram etti. Burada bir konuşma yapan Başkan Öztürk, “Muharrem ayının onuncu gününde Yahyalı kaymakamlığımız, Yahyalı belediyemiz ve belediye meclis üyelerimiz ile esnafımıza ve cami cemaatimize aşure ikramımız oldu. Afiyetle yesinler. Aşureye birliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın bir sembolü olarak inandığımız için bugün vatandaşlarımız ile bunun gereğini yerine getirdik. Bu güzel etkinliğe destek verdikleri için ilçe kaymakamımıza, belediye meclis üyelerimize ve mahalle muhtarlarımıza teşekkür ederim. Allah hiçbir zaman kardeşliğimizi, dayanışmamızı birliğimizi bozmasın" dedi.

Öztürk, "Bana göre aşure de dayanışma ve birliğin sembolüdür. Biz hep kardeşiz. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi Sünni olarak. Elhamdülillah bu noktada hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir zamanda bu kardeşliğimizi bozamayacaklar. Bugün bu aşurenin içerisinde belki yirmiye yakın Allah’ın vermiş olduğu nimet var. Bu nimet de gösteriyor ki farklılığımız olabilir, farklı düşünebiliriz ama kardeşliğimizden hiçbir zaman taviz vermeyiz. Ben tekrardan tüm İslam aleminin muharrem ayını tebrik ederim” diye konuştu.