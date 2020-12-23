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Başkan Öztürk 2020 yılını değerlendirerek 2021 yılını planladı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye başkan yardımcıları, birim müdür ve amirleriyle 2020 yılı değerlendirme ve 2021 yılı planlama toplantısı düzenledi.

KAYSERİ 23.12.2020, 15:29
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Başkan Öztürk 2020 yılını değerlendirerek 2021 yılını planladı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye başkan yardımcıları, birim müdür ve amirleriyle 2020 yılı değerlendirme ve 2021 yılı planlama toplantısı düzenledi.

Toplantıya katılan başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte 2020 yılında yapılan belediye çalışmalarını değerlendiren ve 2021 yılında yapılacak projeleri istişare eden Başkan Esat Öztürk, “Biz kelimesini çok önemsiyorum. Yahyalı’da ekibimle birlikte güzel çalışmaların altına imza atıyoruz. Bu Kadirşinas insanlara en iyisini yapmak için yoğun gayret sarf ediyoruz” Dedi.

Toplantı’da Yahyalı gibi güzel bir ilçede hizmet ettiği için mutlu olduğu belirten Başkan Esat Öztürk, “Bu ilçenin Yahya Gazi’si, Seyit Ali Gazi’si ve Benli Gazi’si ile iftihar ediyoruz. Bu ilçenin Hacı Hasan Efendisi, İpek Hocası ile iftihar ediyoruz. Kapuzbaşı Şelalesi gibi coşan vatan ve bayrak sevgisi ile iftihar ediyoruz. Bu ilçenin Divriği dağı gibi heybetine, Hacer Ormanı gibi dik duruşuna, tıpkı madenleri gibi kıymeti ile iftihar ediyoruz. Bu ilçenin Erciyes Dağı gibi ak ve yürekleri pak olmasıyla iftihar ediyoruz. Hizmet bizden keyfini sürdürmek hemşerilerimizden. Bu anlayışla yaz demeden, kış demeden, gecede gündüzde, yağmurda karda, ölüde ve diride hayatın her alanında belediye olarak çalışıyoruz” dedi.

2020 yılı içinde yapılan önemli çalışmalara değinen Başkan Öztürk, “ Kayseri Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilçemiz ana caddesi dediğimiz Atatürk Bulvarı ve Kayseri Caddesi’nde ayrıca Kavacık Mahallesi’nde olmak üzere toplam 10 km sıcak asfalt çalışması yaptık. İlçe merkez ve kırsal mahallelerimizin yollarında 25 km sathi kaplama asfaltlaması yaptık. Doğalgaz çalışmaları tamamlanınca parke döşeme çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu kapsamda 50.000 metrekare kilitli parke taşı mahallelerimize döşedik. İlçemizi imar ederken, insanlarımızı da sağlık açısından ihya etmeyi unutmadık. Özellikle Korona virüsle mücadele kapsamında 140.000 adet maskeyi ücretsiz dağıttık. İhtiyaç sahibi ailelerimize 10.000 adet gıda paketi ulaştırdık. Doğayı yeşillendirmeyi alsa ihmal etmedik. 5000 adet fidanı toprakla buluşturduk. Vatandaşlarımızın pandemi döneminde rahat spor yapabilmeleri için 6,5 km yürüyüş ve bisiklet yolu yaparak hizmete açtık. Ayrıca Gıda Üretim Akademisi, arazi yollarının düzenlenmesi, metruk bina yıkımı, mezar yapım işleri gibi önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 2020 yılı bereketli bir yıl oldu. Daha burada sayamadığımız onlarca çalışmamız oldu. Ben ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsi özverili bir şekilde çalışmalarına devam ettiler. Biz hizmetlerimizi Allah rızasını kazanmak için yapıyoruz. İnşallah onun rızasını kazanırız” ifadelerini kullandı.

Toplantı da 2021 yılında yapacakları çalışmalara da değinen Başkan Esat Öztürk, “ 2021 yılında belediyemiz hizmetlerinde kullanmak için 1.7 Milyon TL bedelle 3 adet çöp toplama aracı, 1 adet traktör, 1 adet vakumlu yol süpürme aracı, 2 adet Pick-Up’ ı belediyemiz bünyesine katmak istiyoruz. Toplam 1,6 milyon TL bedeli olan, çatısına 400 kw kapasiteli güneş enerji sistemi kurulacak, kurban kesim alanı, otopark ve açık hava toplantı alanı olarakta kullanacağımız Kapalı Semt Pazarı’mızı hizmete açacağız. Ayrıca 2021 yılında Yahyalı Gösteri ve Kongre Merkezi, Fevzi Çakmak Panoramik Seyir Parkı, Mahalle Konakları, Yeni Terminal, Revizyon İmar Plan Çalışması, Belediyem Benimle El Ele Projesi, Meslek Yüksek Okulu Çevre Düzenlemesi, Amatör Spor Kulüplerine destek, Elma Sirkesi Üretim Atölyesi ve 55 Adet Villa Parseli gibi önemli projelerimizi hayat geçirmek istiyoruz” diye konuştu.
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