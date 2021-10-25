Başkan Özdoğan: "Seçkin üniversitelerde öğrenim görecek öğrenciler yetiştireceğiz"

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, yapımı devam eden Halit Özkaya Kütüphanesi’nin son derece modern ve konforlu bir mekân olacağını, buradan yurt dışındaki seçkin üniversitelere öğrenci göndermeyi amaçladıklarını söyledi.

Arsası Hacılar Belediyesince tahsis edilen ve Hayırsever Özkaya Ailesi tarafından yaptırılan Halit Özkaya Kütüphanesi ile Hacılar’a yeni bir hizmetin daha sunulmasının heyecanını yaşadıklarını belirten Başkan Özdoğan, Merhum İşadamı Halit Özkaya adına yaptırılan kütüphanenin yaklaşık 5 milyon TL’ye mal olacağını söyleyerek şöyle devam etti;

“Hacılarımızda bir taraftan açılışlar yapıyor, bir taraftan da temeller atıyoruz. Devletimiz ve milletimiz el ele vererek ilçemize çok önemli projeler kazandırıyoruz. Bu manada 15 Temmuz Parkı’nın hemen yanında bulunan yaklaşık bin metrekarelik alana Özkaya ailesinin kıymetli evlatları, kardeşi ve kıymetli eşinin işbirliği ile Halit Özkaya Kütüphanesi’ni inşa ediyoruz. Burası son derece modern ve son derece konforlu çalışma alanlarının bulunduğu öğrencilerimizin gerek toplu, gerekse bireysel olarak çalışabilecekleri bir kütüphane olacak. Bölgeyi, 30 bin metrekarelik 15 Temmuz Şehitler Parkını, bir taraftan Halit Özkaya Kütüphanesi, bir taraftan Kadın ve Gençlik Merkezi ve Hacılar Kafe Restoran ile sosyal yaşam merkezi konumuna getiriyoruz.”

Başkan Özdoğan, yapılan eserin Hacılar ve Kayseri halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.