Başkan Özdoğan: "Sağlam bir gelecek için çalışıyoruz"

Hacılar Belediyesince yürütülen yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, birçok noktada yürütülen çalışmaların kış gelmeden tamamlanacağını söyledi.

Hacılar Belediyesi tarafından ilçe genelinde birçok noktada alt yapısı tamamen yenilenen yolların üst yapısı da yenileniyor. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan ilçenin adeta şantiye alanı haline geldiğini belirterek ekiplerin hummalı bir şekilde çalıştığını ifade etti. Çalışmaları sahada aktif bir şekilde inceleyerek tüm talepleri değerlendiren Başkan Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bir yandan projeler üretirken bir yandan da ilçemizin her alanda gelişmesi için canla başla mücadele ediyoruz. Eğitimde, sporda, turizmde, kültürde ve sağlıkta hayata geçirdiğimiz projelerle ilçemiz tam bir cazibe merkezi haline geliyor. Tabi bunların yanında mahallelerimizin sorunlarını göz ardı etmiyoruz. Ekiplerimiz ve diğer kurumlarımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla mahallelerimizdeki sorunları çözüme kavuşturuyoruz. Ekiplerimizin hepsi sahada ve her gün bir mahallede çalışma yapıyor. Vatandaşlarımızın tüm taleplerini görüyor, değerlendirmeye alıyoruz. Bu manada vatandaşlarımızın daha modern ve kaliteli yollarda seyahat edebilmeleri için şu ana kadar ilçemizde yaklaşık 54 bin 203 metrekare kilitli parke yol yaptık. Sezon bitene kadar çalışmalarımız devam edecek. Yenilenen yollar, güçlendirilmiş alt yapısıyla Hacılar’a sağlam bir gelecek için çalışıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”