Başkan Özdoğan: “Örendere Kanalı’nda sona gelindi”

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan Örendere Kanalı’nda çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. Özdoğan, alt yapı çalışması tamamlanan Örendere Kanalı çevresinde üst yapı ve asfaltlama işleminin başladığını söyledi

Bir kilometrelik Örendere Kanalı çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Özdoğan, baharla başlayan çalışmalarda sona gelindiğini hatırlatarak yol güzergahında Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile asfaltlamanın yapıldığını söyledi. Özdoğan şöyle konuştu:

“Yaklaşık bir kilometrelik kanal hattımızdaki alt yapı çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından yol boyunca asfalt serimi Büyükşehir Belediyemiz tarafından başlamış durumda. Amacımız bütün derdimiz kıştan önce vatandaşlarımızın sıkıntıya uğramadan kanal ve yol çalışmamızı tamamlamak. Yapılan bu hizmetler yaşam kalitemizi artırmak ve güzelleştirmek adına yapılan hizmetlerdir. Çalışmalarımız inşallah kazasız belasız tamamlanır. Görüldüğü üzere ilçemizin dört bir yanında çalışmalarımız son hızla devam ediyor.”

Başkan Özdoğan daha sonra çalışma bölgesindeki personele tatlı ikramında bulunarak kolaylıklar diledi.