banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
İstanbul Valiliği’nden
İstanbul Valiliği’nden "Sevinç İnönü" açıklaması
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor

Başkan Özdoğan muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ilçede bulunan muhtarlarla bir araya geldi. Özdoğan, “Muhtarlarımız ile birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.

KAYSERİ 16.06.2022, 11:41
Başkan Özdoğan muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ilçede bulunan muhtarlarla bir araya geldi. Özdoğan, “Muhtarlarımız ile birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen ve ilçenin sorunları konuşan Başkan Özdoğan, “Yeni sezon öncesinde yapacağımız çalışmalar için muhtarlarımızla bir araya geldik. Muhtarlarımız mahallelerindeki son durumları bizlere iletmiş oldular. Muhtarlarımız bizim vatandaşlarımızla iletişim noktasında köprü vazifesi görmektedir. Kendilerine teşekkür ediyorum. İlçemize en iyi hizmeti verebilmek ve en önemlisi vatandaşlarımızı mutlu edebilmek adına ilçe muhtarlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesile ile kıymetli muhtarlarımızla bir araya gelerek mahallelerimizin mevcut durumlarını da görüştük. Ortak paydamız Hacılar için muhtarlarımız ile birlikte çalışmaya üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Açıklamaların ardından muhtarlar talep ve önerilerini Başkan Özdoğan’a iletti. Başkan Özdoğan’da, talepleri alarak gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti.

Yorumlar (0)
27°
açık