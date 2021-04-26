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Başkan Özdoğan, "İlçemize yakışır sağlık merkezi tamamlanıyor"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ülfet Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi’nin çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Başkan Özdoğan yapımı devam eden sağlık merkezinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarımıza yakışır Sağlık Merkezi’nin Hacılara değer katarak, ilçeye 4 Milyon TL’lik bir yatırımın daha eklendiğini söyledi.

KAYSERİ 26.04.2021, 12:10
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Başkan Özdoğan, "İlçemize yakışır sağlık merkezi tamamlanıyor"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ülfet Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi’nin çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Başkan Özdoğan yapımı devam eden sağlık merkezinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarımıza yakışır Sağlık Merkezi’nin Hacılara değer katarak, ilçeye 4 Milyon TL’lik bir yatırımın daha eklendiğini söyledi.

Meclis Üyeleri Ahmet Bostancı, Bekir Tuğrul ve birim amirleri ile birlikte Aile Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, burada yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

“Hacılarımızın kıymetli hayırsever ailelerinden olan Özdemir Ailesi tarafından anne ve babaları adına ilçemiz meydanında yaptırılan bin metrekare alana sahip Ülfet & Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi inşaat çalışmaları devam ediyor. Buranın açılışını yaz ayı içinde yapacağız. Arsasını kentsel dönüşüm alanı içerisinden tahsis ettiğimiz Aile Sağlığı Merkezimiz, ilçemiz meydanında bulunan Cami Kebir’in güneyinde olacak ve tek katlı olması nedeniyle de vatandaşlarımızın rahat ulaşacağı ve daha rahat giriş yapacağı nezih bir ortam olacak. Burada yaklaşık 4 milyonluk bir yatırım yapmış olduk. Emeği geçenlere şimdiden teşekkür ederim.”
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