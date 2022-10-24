Başkan Özdoğan: “İlçemizdeki modern yapılar hızla devam ediyor”

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Özkaya ailesi tarafından yaptırılan Halit Özkaya Kütüphanesi’nin yılsonuna tamamlanacağını söyledi. Özdoğan, ilçeye kalıcı eserler kazandırdıklarını, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Birim amirleriyle birlikte yapımı devam eden Halit Özkaya Kütüphanesi’nde incelemede bulunan Başkan Özdoğan, “Kütüphane yılsonuna tamamlanacak” dedi. Kütüphane içerisinde konferans salonlarının da bulanacağını belirten Başkan Özdoğan, Hacılar ilçesine modern bir yapı daha kazandırdıklarını belirterek şöyle konuştu:

“İlçemizdeki modern yapıların çalışmaları hızla devam ediyor, bu modern yapılar içerisinde bildiğiniz üzere Halit Özkaya Kütüphanesi de mevcut. Kıymetli Özkaya Ailesi ilçemize son derece modern, son derece kullanışlı bir kütüphane kazandırmak üzere. Bu konuda da çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah yılsonuna kalmadan vatandaşlarımızın özellikle gençlerimizin hizmetine sunacağız. Buradaki kütüphanemiz çok fonksiyonlu bir kütüphane olacak. Hem gençlerimizin bireysel olarak hem de birkaç arkadaş bir arada çalışabileceği bir alan ve öğretmenler nezaretinde soru çözebilecekleri bir mekân olacak. Ayrıca kütüphanemiz kariyer günleri gibi toplantıların yapılabileceği konferans salonundan oluşan bin 300 metrekarelik kapalı alana sahip. Gençlerimiz her türlü internet altyapısı bulunan konforlu bir mekân kullanmış olacaklar.”

Buradaki hedeflerinin gençlerin çok iyi şartlarda üniversiteye hazırlanmalarını sağlayabilmek olduğunu ifade eden Özdoğan, “İnşallah yılbaşına kalmadan kütüphanemizi, gençlerimizin hizmetine sunmak istiyoruz” dedi.