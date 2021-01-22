Başkan Özdoğan ilçe pazar esnafını ziyaret etti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede kurulu pazar yerini ve esnafını ziyaret etti. Pazar yerinde fiyatların oldukça uygun olduğunu söyleyen Özdoğan “Sıraya girmeye gerek yok” rahatça alışverişimizi yapabiliriz dedi.

Hacılar ilçe merkezinde kurulan Pazar yerini ziyaret eden Başkan Özdoğan’a Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve Meclis Üyeleri de eşlik etti.

Esnafla sohbet eden Başkan Özdoğan vatandaş ve esnafın taleplerini de yerinde dinledi. Esnafa hayırlı işler dileyen Özdoğan alışverişini de yine pazar esnafından yaptı. Fiyatların çok uygun olduğuna vurgu yapan Başkan Özdoğan şöyle konuştu:

“İlçemizin pazar yerini ve esnaflarını ilçe başkanımız Ahmet Övüç ve meclis üyelerimizle birlikte gezerek sohbet etme imkanı bulduk. Biz bu vesile ile fiyat ve kalite kontrolü de yaptık.’’

Başkan Özdoğan, “Allah’a hamd olsun güzel memleketimizde güzel ilçemizde çok güzel ürünlerimiz var. Patates, soğan, elma ve portakalımız uygun fiyatta kaliteli bir şekilde olduğunu tespit ettik’’ dedi.

Başkan Özdoğan ayrıca gerek bakliyat gerekse yumurta fiyatlarında düşüş olduğunu da gözlemlediklerini söyleyerek meyve ve sebze fiyatlarında herhangi bir fiyat artışının olmadığını sözlerine ekledi.