Başkan Özdoğan, “Derdimiz ilçemize hizmet etmek”

Ak Parti Hacılar İlçe kongresinin ardından yeniden oluşan AK Parti Hacılar İlçe Teşkilatı’nda ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

26 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen AK Parti Hacılar İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi sonrasında göreve gelen yeni ilçe yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın yanı sıra Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, "Bizim kaygımız memleketimiz. Bizim kaygımız vatanımız. Hiç birimizin istikbal kaygısı, gelecek kaygısı, bir şahsi menfaati olmaz, olamazda. En önemlisi memleketimiz, vatanımız ve tabi ki hepimiz gelecek nesillere iyi bir vatan bırakmak için iyi bir memleket bırakmak için çalışacağız. Gücümüz neye yeterse elimizden ne gelirse onu yapacağız." dedi.

Daha sonra söz alan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise yaptığı konuşmada, “Her başlangıç bir heyecandır Allah mübarek eylesin. 26 Eylül’de yaptığımız kongre bizim içinde çok önemli bir kongreydi. Pamdemi dolayısıyla Sosyal faaliyetlerden; ev ziyaretleri, mahalle ziyaretleri, yaşlı ziyaretleri yapamıyoruz ama onun dışında ki tüm işlerimiz devam ediyor. Allaha çok şükür. Her güçlüğün sonunda bir kolaylık olacağını Cenab’ı Hak ayeti kerime de buyuruyor. İnşallah bu günlerde geçer. Biz 6 genel seçim, 4 tane yerel seçim, 2 tane Cumhurbaşkanlığı, 2 tane referandumu alnının akı ile geçmiş bir teşkilatız. İnandık, çalıştık, çabaladık bu günleri gördük. Bundan sonra ki süreçte de Allah hepinizden razı olsun. Herkes ne yapacağını çok iyi biliyor Allah’a şükür. Herkes işin bilincinde, çok da kaliteli bir ekibimiz var. Kurumsal bir belediye oluşturmaya çalışıyoruz. Kurumsal da bir teşkilatımız olsun arkadaşlar. Derdimiz inşallah ilçemize hizmet etmek, ilimize hizmet etmek. Bu davamıza, vatanımıza hizmet etmek. İnşallah hizmet edenlerden oluruz. Allah razı olsun hepinizden” ifadelerine yer verdi.