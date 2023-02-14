Başkan Özdoğan: "birlikte güçlüyüz. Bu zorlu durumu da birlikte atlatacağız"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediye çalışanları ile bir araya gelerek deprem bölgesinde görev yapan personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Özdoğan; “Biz güçlü bir ülkeyiz daha çok çalışarak yaralarımızı saracağız” dedi.

Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde personelle bir araya gelen Başkan Özdoğan, Hacılar İlçesi olarak depremin ardından afet bölgesinde görev aldıklarını hatırlattı. Kayseri belediyelerinden toplan bin 500 personelin deprem bölgelerinde çalışmalara destek verdiğini söyleyen Özdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Hacılar ilçesi olarak depremin ardından bölgeye ulaştık. Şuan itibarıyla Kayseri ilimizdeki belediyelerimizden toplam bin 500 personel olayın ilk anından itibaren hizmetleri başladı ve devam ediyor. Bizler de Hacılar Belediyesi olarak gerek ekskavatör, gerekse arama kurtarma ekibi olarak 6 vatandaşımızı canlı kurtardık. Tüm ekipmanlarımızla yaklaşık 18 personelimizle hizmetlerimiz devam ediyor. El birliğine güç birliğine ihtiyaç duyduğumuz günleri yaşıyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Yaşanan durumun yanı sıra ilçemizde de hizmetlerimizi kesmiyoruz.”

"Çalışmalarımızı daha da artıracağız" diyen Özdoğan, deprem bölgesinde çalışmaların devam edeceğini belirterek, ilimizdeki kredi yurtlar kurumunda 6 bine yakın yer olduğunu hatırlattı. Depremzedeleri yurtlara yönlendirme tavsiyesinde de bulundu. "Dün olduğu gibi bugün de daha da fazla çalışacağız. Biz güçlü bir milletiz, güçlü bir ülkeyiz, Biz birlikte güçlüyüz, bu zorlukları da aşacağız” diyen Özdoğan; “Sevdiklerinize sevdiğinizi söyleyin. Yakınlarınıza arkadaşlarınıza tüm alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Bütün yakın çevrenizle irtibatınızı çoğaltın.” diyerek sözlerini tamamladı.