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Başkan Özdoğan: "Bir milyon maske üretip ücretsiz dağıttık"

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı önemli bir silah olan maskeleri, belediye bünyesinde ürettiklerini söyledi. Özdoğan, bugüne kadar bir milyon adet maskeyi üretip ücretsiz dağıttıklarını ifade etti.

KAYSERİ 22.10.2021, 09:34
Başkan Özdoğan: "Bir milyon maske üretip ücretsiz dağıttık"

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı önemli bir silah olan maskeleri, belediye bünyesinde ürettiklerini söyledi. Özdoğan, bugüne kadar bir milyon adet maskeyi üretip ücretsiz dağıttıklarını ifade etti.

Hacılar Belediyesi koronavirüs salgınında önemli bir silah olan maskeleri kendi bünyesinde kurduğu atölyede üretmeye devam ediyor. Son derece sağlıklı bir ortamda vatandaşların sağlığı için ilk günden beri çalıştıklarını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bugüne kadar yaklaşık bir milyon adet maskeyi üretip vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını söyledi.

2020 yılında yaşanan ve halen devam eden pandeminin her ne kadar şartları zorlasa da belediye olarak bu süreci en iyi şekilde değerlendirdiklerini hatırlatan Başkan Özdoğan, “Hacılar Belediyesi olarak ürettiğimiz maskeleri kamu, kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza ücretsiz veriyoruz. Pandemi süreci devam ediyor. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam etmelerini, aşı konusunda ise daha fazla hassasiyet göstermelerini rica ediyorum” dedi.

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