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Başkan Özdoğan: “Bin günde ilçemize 377 milyon TL’lik yatırım kazandırdık”

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 2021 yılının dolu dolu geçtiğini belirtti. Verilen sözlerin bir bir yapıldığını hatırlatan Özdoğan, 2021 yılı içerisinde “Hacılar adeta altın çağını yaşadı” dedi.

KAYSERİ 03.01.2022, 11:04
Başkan Özdoğan: “Bin günde ilçemize 377 milyon TL’lik yatırım kazandırdık”

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 2021 yılının dolu dolu geçtiğini belirtti. Verilen sözlerin bir bir yapıldığını hatırlatan Özdoğan, 2021 yılı içerisinde “Hacılar adeta altın çağını yaşadı” dedi.

2021 yılını değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, devlet ve millet iş birliği ile ilçeye 377 Milyon TL’lik yatırım kazandırdıklarını söyledi. Göreve geldikleri günden bugüne bin günü tamamladıklarını belirten Başkan Özdoğan, seçim öncesi vatandaşlara verilen 29 proje sözünü 34 proje ile tamamladıklarını söyleyerek özellikle vizyon proje olarak tabir ettiğimiz kentsel dönüşüm projesiyle adeta Hacılar’ın çehresinin değiştiğini söyledi. Başkan Özdoğan şöyle konuştu;

“Bildiğiniz üzere 29 projeyle çıktığımız yolda şimdiye kadar 34 projemizi ilçemize kazandırdık. Yapmış olduğumuz çalışmaların hepsi ilçemize ayrı bir değer kattı. Belediye olarak her alanda varız. Belediye olarak çözüm üretmeyi seviyoruz. Özellikle hayırseverlerimiz ciddi manada bizlere destek veriyor. 2021 yılı slogan haline getirdiğimiz açılışlar ve temel atmalar yılı olacak demiştik, bunu söylerken de yaptığımız işlerin hepsi önemli projelerdi. 2021 yılında hedeflediğimiz açılış ve temel atmalarda tören yapmadan yapımı hızla devam eden Halit Özkaya Kütüphanemiz inşallah tamamlanınca 2022’de hizmete girecek.”

2021 de kentsel dönüşümün çok önemli olduğunu belirten Başkan Özdoğan, “Kentsel dönüşüm bir belediyenin çok kolayına yapabileceği bir iş değildir. Çünkü gerek alan belirlemesi gerekse paydaşlar, sonrasında görüşmeler uzlaşmalar ve eski yapıların yıkımı yıkılan alandaki insanların yeni yapılan yerlere taşınması derken ciddi manada mesai isteyen bir iş. Elhamdülillah biz bu işi başarı ile sürdürüyoruz. 5. Blokla birlikte 1. Etabı tamamladık, 90 metrekarelik 80 dairenin anahtar teslimi gerçekleştirdik. 4 blok 152 dairenin de temel atmasını gerçekleştirdik. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor” dedi.

Başkan Özdoğan 2021 yılında yapılan işlerle ilgili şöyle devam etti;

“Güzel ilçemiz Hacılarımızın gelişimi ve cazibe merkezi olması adına devletimiz ve milletimizle el ele vererek gece gündüz çalışıyoruz. Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek adına başta Ak Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki olmak üzere bakanlarımız, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve hayırseverlerimizden aldığımız desteklerle birçok proje gerçekleştirdik. “Aşk ile çalışan yorulmaz” düsturu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemize ve çok değerli vatandaşlarımıza, Kentsel Dönüşüm Projesi’nin devamı, modern futbol sahası, meydan düzenlemesi, Kızıltepe Millet Bahçesi, Erciyes Yolu gibi 29 proje yapma sözü vermiştik. Halkımızın teveccühü ile geldiğimiz görevde, devletimiz ve milletimiz ile el ele vererek bu projelerden hayata geçirilen 23’üne ek olarak ilgili kurumlar ve hayırseverlerin desteği ile Mehmet Özer Çocuk Kütüphanesi, Halit Özkaya Kütüphanesi, Ülfet & Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi, Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulu, Ören Dere Kanalı, maske üretimi, mahalle fırınları, Uzungöl ve Ortaseki projelerinin bir kısmını tamamlayarak ilçemiz halkının kullanımına sunduk. Bir kısmında ise yapım çalışmaları devam ediyor.”

Belediye bütçesinin çok üzerindeki bu çalışmaların Hacılar’a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Özdoğan, “Devletimizle, hayırseverlerimizle ve halkımızla uyum içinde, Anadolu’nun güzide ilçesi Hacılarımız için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptığımız ve yapacağımız çalışmaların çok değerli halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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