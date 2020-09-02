Başkan Özdoğan: “Belediyemizin gücü çalışanlarımızdan geliyor”
HACILAR BELEDİYE BAŞKANI BİLAL ÖZDOĞAN, BELEDİYE BÜNYESİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ. ÖZDOĞAN İŞÇİLERE PANDEMİ SÜRECİNDEKİ GAYRETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediye bünyesinde çalışan işçilerle bir araya geldi. Özdoğan işçilere pandemi sürecindeki gayretleri için teşekkür etti.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan işçiler ile Fen İşleri hizmet binasında bir toplantı yaptı. Toplantıda pandemi sürecini ve belediye çalışmalarını değerlendiren Özdoğan, işçilerden bir süre daha tedbirlere uymaya devam etmelerini rica etti. Korona virüs tedbirleri nedeniyle uzun süredir bir araya gelemediklerini belirten Başkan Özdoğan yaptığı konuşmada, “Allah sizden razı olsun, gerçekten olağanüstü gayret gösteriyorsunuz. Pandemi sürecinde fen işleri, park ve bahçeler ile temizlik işleri müdürlüklerinde çalışan sizler risk grubundasınız. Vatandaşlarla birebir görüşme durumundasınız. İnşallah inancımızla ve gücümüzle bu süreci aşacağız. Sizden ricam tedbiri elden bırakmayalım. Yazın sıcağında, virüsün baskısı altında sahada çalışan siz kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Ben sizin her zaman yanınızdayım. Belediyemizin gücü sizlerden geliyor. Allah kaza bela vermesin, hayırlı günlerde sağlıklı günlerde kucaklaşacağımız günlere ulaşmayı nasip etsin inşallah” İfadelerine yer verdi.
Başkan Özdoğan’ın konuşmasının ardından kurban kesildi.
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