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Başkan Özdoğan: "3,5 kilometrelik çalışmamız hayırlı olsun"

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Hasandede Caddesi’nde kilitli parke çalışmasının hızla sürdüğünü söyledi. Başkan Özdoğan yol çalışmasının tamamlandığında 3,5 km’lik yolu hizmete sunacaklarını söyledi.

KAYSERİ 14.09.2021, 13:35
Başkan Özdoğan: "3,5 kilometrelik çalışmamız hayırlı olsun"

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Hasandede Caddesi’nde kilitli parke çalışmasının hızla sürdüğünü söyledi. Başkan Özdoğan yol çalışmasının tamamlandığında 3,5 km’lik yolu hizmete sunacaklarını söyledi.

Hasandede Caddesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özdoğan, yapılan çalışmaların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapıya ağırlık verdiklerini belirten Özdoğan şöyle konuştu; “Hasan Dağı mevkiinde içme suyu hattının yenilenmesinden sonra doğalgaz hattı çalışmalarımızda tamamlanmış durumda. Bizde ekiplerimizle birlikte yol çalışmalarımıza başladık. Burada yaklaşık 3,5 km’lik kilitli parke çalışmamız olacak.”

Başkan Özdoğan, yapılan çalışmaların bölgeye değer katacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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