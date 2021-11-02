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Başkan Özdoğan: "2021 dolu dolu geçti"

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısında konuşan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 2021 yılının Hacılar ilçesi için dolu dolu geçtiğini belirterek yapımı devam eden Örendere Kanalı’nın aralık sonu itibarıyla tamamlanacağını söyledi.

KAYSERİ 02.11.2021, 11:49
Başkan Özdoğan: "2021 dolu dolu geçti"

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısında konuşan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 2021 yılının Hacılar ilçesi için dolu dolu geçtiğini belirterek yapımı devam eden Örendere Kanalı’nın aralık sonu itibarıyla tamamlanacağını söyledi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 4 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Özdoğan; “98’inci yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyetin hayırlı olmasını temenni ediyorum diyerek şöyle konuştu. Cumhuriyetin bir kazanım olduğu bilincindeyiz. Yerel yönetimler olarak biz de bu kazanımlara neler ilave edebiliriz onun derdinde ve kaygısındayız. Bu gayret ile çalışıyoruz. Emin adımlarla 100’üncü yıla doğru yürürken Rabbim hepimize sağlık sıhhat görmeyi nasip etsin. 100’üncü yılda da vatanımızın içeriden ve dışarıdan tehditlere karşı dimdik ayakta olduğunu görebileceğimiz yıllar olsun. Daha büyük güçlü Türkiye için de biz de var gücümüzle çalışacağız. Bu uğurda canını seve seve feda ederek toprağa veren şehitlerimize bir kere daha minnetle anıyorum.”

2021 yılını dolu geçirdiklerini belirten Başkan Özdoğan, ilçe merkezindeki yapımı devam eden Örendere Kanalı çalışmanın aralık sonu itibariyle tamamlanacağını söyledi. Hacılar ilçe halkının pandemi kurallarına uyduğunu hatırlatan Özdoğan, Hacılar ilçesinin 2’inci doz aşıda mavi kategoride yer aldığını belirtti. Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesinde 2021/2 nolu plan bütçe komisyon raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü’nün 25.10.2021 tarih ve 2096 sayılı yazısı kiralama(leasing) yöntemi ile araç alımı yapılması hususu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.10.2021 tarih ve 2052 sayılı satış konusunun görüşülmesi hususu encümene havalesi hususu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.10.2021 tarih ve 2136 sayılı yazı ile gündeme alınan, mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait taşınmazların, belediye vergi borçlarının tahsili takası konusu 6183 sayılı ve 5393 sayılı belediye kanununun 18 ve 34’üncü maddelerine istinaden görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Av.Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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