Başkan Odakır: "12.047 Yetkili Servislik Belgesini alan servis bakımını yapar"

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır; 12.047 Yetkili Servislik Belgesine sahip olan servislerin araç bakımını yapabileceğini ve aracın garanti dışında kalmayacağını söyleyerek; "Yetkili servislere alternatif olarak Oto Servisleri Sanayi Sitesi’ni yaptık. Şuanda 137 tane servis şeklinde yer yaptık Oto Sanatkarlar Odası öncülüğünde. Yetkili servislerle rekabet edebilecek şekilde dizayn edildi" dedi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır; 137 adet servis şeklinde yer yaptıklarını ifade ederek; "TSE’nin verdiği ’12.047’ diye Yetkili Servislik Belgesi var. Bu yetkili servislik belgesi olan her kardeşimiz sıfır aracın bakımını bile yapar. Bunun için yetkili servislere alternatif olarak Oto Servisleri Sanayi Sitesi’ni yaptık. TSE’den 12.047 Belgesi alabilmek için yemekhanesi, mutfağı, soyunma odası, bekleme salonları olması gerekiyor. Şuanda 137 tane servis şeklinde yer yaptık Oto Sanatkarlar Odası öncülüğünde. Yetkili servislerle rekabet edebilecek şekilde dizayn edildi. Vatandaş şunu hiçbir zaman düşünmesin; ’Yetkili servise 3 yıl boyunca gitmek zorundayım’ diye düşünmesin. 12.047 Yetkili Servislik Belgesini alan servis bakımını yapar, evrağını verir, başına herhangi bir iş geldiğinde garanti dışında kalmaz" dedi.

"Güzel bir hizmet binası yakıştıracağız"

Mevcut hizmet binasında hizmet vermekte zorlandıklarını ve yeni hizmet binası için çalışmaların devam ettiğini aktaran Odakır; "İki katlı bir yerimiz var ama yetersiz, 32 bin kişiye şuanda hizmet vermekte zorlanıyoruz. Artık zaman ve şartlar bunu gerektiriyor, inşallah güzel bir hizmet binası yakıştıracağız. Şuanda imarla ilgili çalışma devam ediyor. Hızlı bir şekilde arsa bütünlendikten sonra bu yılın sonuna kalmadan temeli atarız. Seçimlerden önce temel atmayı düşünüyordum ama her şeyi hazırladıktan sonra başlamayı uygun gördük. Projesi hazır. Bütün yatırımımızı oraya yapacağız. 50-100 yıllık bir proje olacak" diye konuştu.

"TOGG için projeler yapıldı"

Yerli ve milli otomobil TOGG için Kayseri’de projeler yaptıklarını ve esnafları elektrikli araçlara uyarlayacakları belirten Başkan Odakır; "İlk etapta TOGG’un servisi de bayisi de olacak. Bununla ilgili Oto Sanatkarlar Odası olarak çalışmaları tabi ki yapıyoruz. Avrupa Birliği Projeleri, kalkınma ajansları, Erciyes Teknopark olsun ilgili çalışmaları yapıyoruz. İnşallah elektrikli araçların eğitimiyle alakalı projeler yapıldı, büyük ihtimal kabul görecek. Esnafımızı elektrikli araçlara uyarlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Başarısız olursam aday olmam"

4 yıllık süre içerisinde başarısız oldukları taktirde oda başkanlığı için aday olmayacağını sözlerine ekleyen Başkan Şeyhi Odakır; "Başarısız olursam, bir çivi çakmayacak olursam kendi elimle bırakırım. Daha fazla koltuğu işgal etmenin bir anlamı yok" dedi. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır sözlerini şöyle tamamladı;

"Esnaf ve sanatkarlar olarak durmayacağız, 4 yılımızı bir hizmet binasına bağlamayacağız. Hizmet binası işi yürürken öbür işlere de bakmamız lazım. Yoksa zamanımızı esnaf ve sanatkarlar adına boşa harcamış oluruz. Böyle bir niyetimiz de zaten yok. Ben koltuk sevdalısı olarak da gelmedik. Şahsıma eğer başarılı olamazsam bir dahaki döneme aday olmam. Başarısız olursam, bir çivi çakmayacak olursam kendi elimle bırakırım. Daha fazla koltuğu işgal etmenin bir anlamı yok. Kesinlikle güzel işler getiremedikten sonra aday olmanın bir anlamı yok."