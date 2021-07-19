Başkan Nursaçan’ın Kurban Bayramı mesajı

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan Kurban Bayramı mesajında, sağlık, huzur ve kardeşlik içerisinde bir bayram temennisinde bulundu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Mübarek Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak başta milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Bayramların huzur ve kardeşliği pekiştirdiğini ifade eden Başkan Nursaçan, birlik beraberlik içerisinde nice bayramlara erişilmesi temennisinde bulundu. Başkan Nursaçan, Türkiye Cumhuriyeti’nin çok önemli zorluklardan geçerek bugünlere geldiğini dile getirdi ve “Tıpkı devletler gibi bireylerin de hayatlarında sorunlar ve sıkıntılı dönemler oluyor. Toplum olarak bizlere düşen bu sorun ve sıkıntıları el birliği ile aşmak, milletimizin ve İslam aleminin her ferdinin çok daha iyi bir bayram geçirmesi için elimizden geleni yapmak olmalıdır” diye konuştu. Bayramların; yardımlaşma, paylaşma, yakınlaşma gibi güzel duyguları beraberinde getirdiğini ve bayramların manevi ikliminde birlik beraberliğin güçlendiğini vurgulayan Başkan Tahir Nursaçan; Kurban Bayramı’nın getirdiği tüm güzelliklerden azami derecede faydalanmamız gerektiğini kaydetti. Pandemi nedeniyle geçen yıl ve bu yıl bayramları sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimizi hatırlatan Başkan Tahir Nursaçan, “Covid 19’a karşı verdiğimiz mücadele ve aşılamanın yaygınlaşmasıyla pandeminin etkisi bir nebze de olsun azaldı. Umarız bu seyir önümüzdeki günlerde de devam eder ve bu musibet hayatımızdan tümüyle çıkıp gider. Bu bayramı ve her bayramı tıpkı önceki yıllarda yaptığımız gibi sevdiklerimizle birlikte doyasıya yaşamayı diliyoruz. Bu vesileyle başta Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tüm üyelerimiz, çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere hemşehrilerimin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Rabbimden, bizleri sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlarla ulaştırmasını diliyorum” diye konuştu.