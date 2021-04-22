Başkan Nursaçan: "Atatürk, o karanlık günlerde dahi millet iradesine olan bağlılığını göstermiştir"

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Bu önemli gün, milli iradenin temsil edildiği bir kurumun açılış günü olduğu kadar, tüm dünya çocuklarına barışı ve kardeşliği gösterme imkânı sağlayan bir gün olmuştur" dedi.

Başkan Nursaçan mesajında; “Bugün, demokrasimizin ve cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gündür. 23 Nisan 1920 tarihi, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihini değil, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan demokrasimizin ve cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı tarihi gösterir. Kurtuluş Savaşı’nı TBMM’den başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o karanlık günlerde dahi millet iradesine olan bağlılığını göstermiştir.

101 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tek yürek olarak toplanan milletimiz, dört bir yanı işgal edilmiş vatanımızda özgürlük meşalesini yeniden yakmıştır. Büyük Millet Meclisi, önce milletimizi tek bayrak altında toplamış; sonra da eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazmıştır. Milletin iradesinin tecelli ettiği TBMM’nin açıldığı günün çocuk bayramı olarak kabul edilmesi, milletimizin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün yeni nesillere ne kadar önem verdiğinin ve güvendiğinin önemli bir göstergesidir. Bu önemli gün, milli iradenin temsil edildiği bir kurumun açılış günü olduğu kadar, tüm dünya çocuklarına barışı ve kardeşliği gösterme imkânı sağlayan bir gün olmuştur. Şanlı tarihimizi yazan kahramanlarımızın canlarını ortaya koymak suretiyle verdikleri destansı mücadelenin feyziyle bizler de sanayiciler olarak çocuklarımıza huzurlu, güçlü ekonomiye sahip ve tam bağımsız bir ülke bırakabilmek için gece gündüz çalışıyor ve daha fazla üretmenin mücadelesini veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan 1920’de Kurtuluş Savaşı devam ederken ve imkânsız görünen şartlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak bize bu gururu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını şükran ve minnetle anıyorum. Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.