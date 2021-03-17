Başkan Mehmet Cabbar’dan emekli olan zabıta personeline teşekkür plaketi

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, emekli olan zabıta personeli Mahir Kayserilioğlu’nu makamında ağırlayarak Zabıta Müdürü Ahmet Özdil ile birlikte teşekkür plaketi takdim etti.

1993 yılından beri Develi Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Kayserilioğlu’na hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Mehmet Cabbar, “Memuriyet hayatı boyunca beyefendi kişiliği ve çalışkanlığı ile Develililerin ve belediyemizin takdirini kazanmış Mahir abimize teşekkür ediyor, hayatının bundan sonraki döneminde sağlık ve afiyet diliyorum” dedi.

Mahir Kayserilioğlu da Başkan Mehmet Cabbar’a iyi dileklerinden ve nezaketinden dolayı teşekkürlerini iletti.