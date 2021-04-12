Başkan Mehmet Cabbar: “Ramazan’da edindiğimiz nefis terbiyesinin yıl boyunca sürmesini dilerim”

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mehmet Cabbar mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kar bereketiyle geçen hafta sonunun ardından yeni haftanın bu ilk gününde on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’i karşılamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Nefsimizi terbiye ederek bütün güzel ve erdemli davranışların yaygınlaştığı Ramazan Ayı’nın faziletinin ve bereketinin bütün bir yıl boyunca da devam etmesini temenni ederim. Af, mağfiret ve arınma ayı olan Ramazan’ı Şerif’in milletimizi ve bütün insanlığı etkisi altına alan Covid-19 salgını musibeti başta olmak üzere bütün maddi ve manevi hastalıklardan kurtulmamıza vesile olmasını dilerim. Geceleri sahur bereketiyle, gündüzleri sabırla, akşamında iftar sevinci ve gecesinde teravihiyle Rabbimize yaklaşacağımız Ramazan-ı Şerif’ten layıkıyla istifade edebilmeyi niyaz eder alem-i İslam’a ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını dilerim.”