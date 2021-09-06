Başkan Mehmet Cabbar ilk ders gününde öğrencilerle

2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk günü nedeni ile Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak’la birlikte Milli Birlik İlkokulu ve İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Covid 19 salgını başta olmak üzere her türlü kaza ve beladan uzak bir eğitim-öğretim sezonu geçirme dileğinde bulunan Başkan Mehmet Cabbar, öğrencilerden de öğretmenlerini ve ailelerini üzmeyeceklerini ve derslerine çok daha iyi çalışacaklarına dair söz aldı. Başkan Mehmet Cabbar, “Beni en çok sevindiren ve heyecanlandıran hafta ilköğretim haftasıdır. Develimizde herkes gibi ben de ilk ders gününün o tatlı heyecanını yaşıyorum. 2021-2022 Eğitim-öğretim sezonunun herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

İstiklal Marşının okunmasının ardından ilk ders zilini çalmasıyla Başkan Mehmet Cabbar, öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek ilk ders günü heyecanlarına ortak oldu.