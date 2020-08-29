Başkan Kalkjan: "Zaferler bedelle kazanılır, alın teriyle korunur"

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Kalkan mesajında; "98. yılını idrak ettiğimiz 30 Ağustos, tarih boyunca emperyalizmin esaretine baş eğmeyen milletimizin onuruna, bağımsızlığına, millî ve manevi değerlerine yüklediği mananın savaş meydanına yansıması; var olma iradesinin destansı bir zaferidir. Çeşitli etkinliklerle idrak ettiğimiz Zafer Haftası, tarihten aldığımız misyonla yeni hedeflere yöneldiğimiz bu zorlu dönemde daha bir anlam ve önem arz etmektedir. Milletimizin yüzlerce yıl süren vatan, istiklal ve istikbal mücadelesi, 1922 Ağustos’unun son haftasında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’la değişmez bir gerçeklik olarak tarihe kazınmış, bir bilinç olarak da milletimizin benliğine işlenmiştir. 30 Ağustos Zaferi, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde, ordu-millet kenetlenmesiyle, inanıp adanarak uğrunda can verdiğimiz değerleri, istiklal ve istikbalimizle bütünleştirme savaşının başarıya ulaşmasıdır. 30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık aşkının, vatan sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır. Zafer, bizim idrak ve anlayışımıza göre sebep değil, sonuçtur. Zafer, üzülmeyen, gevşemeyen, inanan, inandığı yolda yılmadan, yorulmadan, azimle, kararlılıkla çalışan; gücünün, imkânının son sınırına kadar yapması gerekeni ihmal etmeyen, savsaklamayan bir irade ve çabanın elde ettiği neticedir. Milletimiz, sahip olduğu yüce değerleri çalışarak, kanına terini katarak hak etmeyi bilmiştir, çalışarak kalıcı kılmayı da bilmektedir, bilecektir. Amacından uzaklaşan, anlamını yitiren, genç nesillere şuur olarak aktarılmayan hiçbir başarı kalıcı olamaz. Yaşadığımız çağda varlık mücadelemizi, medeniyet değerlerimizi, bilgiyle donanarak, inancımızla bezediğimiz ahlakı kuşanarak, bu topraklardan devşirdiğimiz irfanı kendimize mihmandar yaparak, yorulmak bilmeyen bir yürüyüşle yeni zaferlere yönelmeli, böylesi zaferlerimizi yenileriyle taçlandırmalıyız. Eğitim-Bir-Sen olarak, geleceği kuracak, kurtaracak zaferlerin bu şuuru aşılayacak eğitimle, geleceği fethedecek bilgiyle, tüm insanlığa örnek bir ahlakla mümkün olacağına inanıyoruz. Malazgirt’le Anadolu’yu yurt edindiğimizden bu yana, gerekirse şehit olarak, cesaretimizi ortaya koyup gazi mertebesine ulaşarak, emek verip terimizi akıtarak vatan kıldığımız bu topraklara imanımızdan aldığımız güçle sahip çıkacağız. Her zaman milletimizle birlikte aynı safta duracak, nice 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı aynı duygu ve coşkuyla kutlayacağız.

Milletimizin Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor, bize bu zaferleri kazandıran şehitlerimizi minnetle ve duayla yâd ediyoruz" ifadelerine yer verdi.