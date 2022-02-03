Başkan İmamoğlu’na İKAF’22 daveti

Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcıları ve Erciyes Teknopark Genel Müdürü, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Başkan İmamoğlu, Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı’na (İKAF’22) davet edildi.

Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay ve Prof. Dr. Recai Kılıç ile Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu’nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Ziyarette Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 16-17 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı hakkında bilgi veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Başkan İmamoğlu’nu Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezi’nde yapılacak fuara davet etti. Fuara Erciyes Üniversitesi ile birlikte 12 üniversitenin daha katılacağını ifade eden Prof. Dr. İlkay, bu fuarın nitelikli genç istihdamının sağlanması amacıyla düzenlendiğini ve öğrenci ile işverenin bir araya geleceğini kaydederek, fuara sanayicilerin ilgi göstermesi konusunda destek istedi.

Ziyarette ayrıca Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç tarafından iki ayrı etkinlikle ilgili bilgi verildi. 23 Şubat 2022 tarihinde Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi’ni gerçekleştireceklerini dile getiren Dalkılıç, 24 Mart 2022 tarihinde de Uluslararası Havacılık ve Uzay Teknolojileri Sempozyumu’nun yapılacağını kaydetti.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, her üç etkinliğin de Kayseri’ye katkı sağlayacağını ifade ederek, sanayicilerimizin yoğun şekilde katılmaları için gerekli çalışmayı yapacaklarını söyledi.