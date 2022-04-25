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Başkan İmamoğlu; "Limana direk ulaşım olursa dünya pazarına daha da yaklaşacağız"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, "Bizim acilen lojistik sıkıntımızı çözmemiz lazım. Bu sıkıntımızı çözmemiz için de bizim limanlara direk ulaşım sağlayan bir sistem geliştirmemiz lazım. Mersin ya da İskenderun Limanına hat kurulabilirse dünya pazarına çok daha yakınlaşacağız. Diğer şehirlere de faydası olacak. Orta Anadolu aslında limana yaklaşmış olacak" dedi.

KAYSERİ 25.04.2022, 11:46
Başkan İmamoğlu; "Limana direk ulaşım olursa dünya pazarına daha da yaklaşacağız"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, "Bizim acilen lojistik sıkıntımızı çözmemiz lazım. Bu sıkıntımızı çözmemiz için de bizim limanlara direk ulaşım sağlayan bir sistem geliştirmemiz lazım. Mersin ya da İskenderun Limanına hat kurulabilirse dünya pazarına çok daha yakınlaşacağız. Diğer şehirlere de faydası olacak. Orta Anadolu aslında limana yaklaşmış olacak" dedi.

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu sanayicilerin lojistik ve hammadde sıkıntısının devam ettiğini söyledi. İmamoğlu; "Lojistikte sıkıntılarımız hala devam etmekte. Hammaddedeki sıkıntılarımız hafiflemekle birlikte hala var. Pandemi döneminde dünya üretimindeki düşüş bir üretim düşüklüğü ortaya çıktı. Bu hammadde düşüşleri de üretim yapmak isteyen firmalara eksi yönde yansıdı. Bu günkü durum ise biraz daha farklı. Pandemiden sonra çıkan enerji krizi yine hammadde imalatının düşmesi ile yine bu sıkıntı ortaya çıktı. Devletimiz gerekli önlemleri almak için atraksiyonlarda bulundu. İleriki dönemlerde bu ne sonuçlar doğurur göreceğiz. Şu bir gerçek ki mobilya sektörü Kayseri’nin can damarı bir sektör olduğu gibi devamlı döviz fazlası veren bir sektör. Şubat ayında 211 milyon doların biraz üzerinde bir ihracatımız olmuş, buna karşılık yaklaşık 168 milyon dolarlık bir ithalatımız olmuş. Kayseri bu konuda gerçekten Türkiye’de diğer şehirlere bakarak avantajlı konumda" dedi.

"Limana direk hat kurulabilirse Orta Anadolu limana yaklaşmış olacak"

Limanlara yapılacak sistemiyle dünya pazarına daha da yaklaşacaklarının altını çizen İmamoğlu; "Bizim acilen lojistik sıkıntımızı çözmemiz lazım. Bu sıkıntımızı çözmemiz için de bizim limanlara direk ulaşım sağlayan bir sistem geliştirmemiz lazım. Şuanda Mersin limanına bir tane yük taşımacılığı adına hattımız var. Hat tek olduğu için oradan yük geldiği zaman buradan yük gitmiyor. İlk etapta bunun ikiye çıkartılıp gelişli, gidişli hale getirilmesi ve hızlı yük taşımacılığına geçilmesi gerekiyor. Bir de bunun sadece Mersin değil de İskenderun Limanı’yla daha iyi olabileceği fikri doğdu. Yine de Mersin de olsa İskenderun Limanı da olsa bu sorun ortadan kaldırılırsa dünya pazarına çok daha yakınlaşacağız. Bu hat kurulabilirse diğer şehirlere de faydası olacak. Orta Anadolu aslında limana yaklaşmış olacak" ifadelerini kullandı.

"Kredi konusunda özel bankalar da devlet bankaları gibi destek vermeli"

Sanayicinin finans sıkıntılarının da devam ettiğinin de altını çizen Başkan İmamoğlu, özel bankaların da devlet bankaları gibi üreticilere destek vermesi gerektiğini söyledi. Başkan İmamoğlu; "Pandeminin neden olduğu aksaklıklar çok normalleşti dersek gerçek dışı olur. Finansman sıkıntıları özellikle devam ediyor. Çünkü ciddi şekilde banka faizlerinde yükselişler meydana geldi. Bununla beraber her e kadar yatırım olsa da işin ticareti noktasında döner sermayeler düşük kalmaya başladı. Geçmişte 100 dolara 10 metreküp sünger alabilirken bugün 7 metreküp alabiliyorsunuz. İmalatların arttığını düşünürsek iki yönlü sıkıntı var. Bunun kapatılması da bugünkü banka kredileri. Devletimizden Allah razı olsun, devlet bankalarımız gerekli kredileri sağlamaya çalışıyor. Biraz daha düşük faizle yatırımcılarımıza yardımcı olmaya çalışıyor ama buna özel bankaların da katılması gerekiyor ki bu sonuçlar biraz daha iyiye doğru gitsin. Çünkü bu finansman sıkıntısı içerisinde yatırım yapmak çok zor" diye konuştu.

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