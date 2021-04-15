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Başkan Hisarcıklıoğlu’ndan Veli Altınkaya için taziye mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’nın vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, Kayseri’nin önemli bir değerini kaybettiğini söyledi.

KAYSERİ 15.04.2021, 17:12
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Başkan Hisarcıklıoğlu’ndan Veli Altınkaya için taziye mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’nın vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, Kayseri’nin önemli bir değerini kaybettiğini söyledi.

Veli Altınkaya’nın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Veli Altınkaya, Kayseri’de basın mensuplarına rol model olmuş, yerel basının duayen gazetecilerindendi. Hem gazetecilik hayatında hem de görev aldığı STK’lar ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde birçok başarılı çalışmaya imza atan önemli bir isimdi. Bir aydır Covid-19 tedavisi gören dostum Veli Altınkaya’nın vefatından dolayı derin bir üzüntü içindeyim. Türk iş dünyası adına kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Türk basınına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.
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