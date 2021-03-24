Başkan Hasan Nuri Kuş: “2023 manifestosunun açıklanacağı büyük kongre için heyecanlıyız”

24 Mart AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için, AK Parti Kayseri İl ve İlçe Teşkilat üyeleri otobüslerle Ankara’ya gitmek üzere yola çıktı. Büyük kongre hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Talas İlçe Başkanı Hasan Nuri Kuş, “2023 manifestosunun açıklanacağı büyük kongre için heyecanlıyız” dedi.

2023 manifestosunun açıklanacağı büyük kongre için heyecanlı olduklarını söyleyen Başkan Hasan Nuri Kuş, “Bildiğiniz gibi 8 Mart’ta kadın kollarımızın büyük kongresini yaptık. 15 Mart’ta da gençlik kollarımızın büyük kongresini yaptık. Yarın da ana kadememizin büyük kongresini yapacağız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 manifestosunu açıklayacağı bir kongre olacak. Dolayısıyla bizim için büyük önem arz ediyor. Bizim düğün günümüz. Heyecanlıyız, teşkilatlarımızla otobüslere binip, pandemi kurallarına uyarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak Ankara’ya hareket edeceğiz. Yarın saat 10.00’da başlayacak kongremiz ve tamamlayıp döneceğiz” dedi.

Hasan Nuri Kuş, yarın yapılacak kongre ile 2023 seçim kadrolarının belirleneceğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biz İl Başkanımız Şaban Çopuroğlu’nun öncülüğünde, Kayseri’nin yüzünü yere baktırmayacak bir şekilde yakışır bir sayı ile gideceğiz. Kongrelerimiz hayırlı olsun öncelikle. Biz bu zamana kadar kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademelerimizin tüm il ve ilçe kongrelerini tamamladık. En büyük kongremiz yarın. Heyecanlıyız, bekliyoruz. Biliyorsunuz 2023 seçimlerine girecek kadro yarın netleşecek. Bu kadrolar ile biz 2023 seçimlerine hazırlanacağız. Rabbim bizi mahcup etmesin ve kongrelerimiz hayırlara vesile olsun. Genel Başkan Vekilimiz Numan Kurtulmuş, İnşallah her zamanki gibi genç, dinamik ve heyecanlı bir kadroyla yarın 2023’ün de startını vereceğini söyledi . Dolayısı ile 2023 seçimlerine hazırlanacağımız güzel bir kadro olacağına eminiz.”