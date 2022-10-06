Başkan Gülsoy’dan Mevlid Kandili mesajı

Kayseri Ticaret Odası(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı şereflendirdiği gün olan Mevlit Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Gülsoy mesajında, "Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı teşrifini müjdeleyen Mevlid Kandiline ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Başkan Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevginin ve sevgililerin en şereflisi Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayıdır. Hayatının her noktası örnek, her anı ise kusursuzdur. Hz. Muhammed (s.a.v) İslam Alemi başta olmak üzere tüm dünyaya ve insanlığa barış, merhamet, hoşgörü olmak üzere pek çok iyi duygu ve davranışının en güzel ve kalıcı örneklerini gösterdi, bizlere en kutsal mirası bıraktı. Peygamber Efendimizin rehberliğinde tüm dünya coğrafyası ve insanlık fikri, ahlaki olarak en büyük aydınlanmasını yaşamıştır. Aradan geçen yüzyıllara rağmen bugün de Peygamber Efendimizin yol göstericiliğinde, bizlere bıraktığı bu eşsiz emaneti korumanın manevi hissiyatını en kalbi şekilde yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz çağda da, O’nun öğütlerine, telkinlerine her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktayız. Bizde yaptığımız her işte hakkı ve hakikati gözetme noktasında gayret gösteriyoruz. Kutlu yolculuğun elçisi Efendimizin yolundan giderek, Allah rızasını kazanmak ve peygamberimizin şefaatine nail olmak için çalışıp dualarla kapısına varmalıyız. Bu nedenle Mevlid Kandili O’nun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır. Her bakımdan kıvranan insanlığa, verdiği mesajlarla sıkıntılardan çıkış yolunu gösteren Peygamberimiz, günümüz insanına da kurtuluş reçetesini en güzel örnekleriyle vermiştir. Müslümanlar olarak sevgili Peygamberimizi ve onun mesajını her yönüyle doğru tanımalı, insanlığa doğru tanıtmalıyız. Müslümanlar için güzelliklere erişme, af ve mağfirete ulaşmanın vesilesi ve en kutlu yolu olan bu gecenin birlik ve beraberliğimize, dirlik ve düzenimize vesile olması temennisiyle; tüm İslam aleminin Mevlit Kandilini kutluyorum. Mevlit Kandilinin tüm dünyaya önce sağlık, ardından da barış, bereket ve huzurlar getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Peygamberimiz Hz. Muhammed’i (S.A.V) salat-u selam ile yad ediyor, şefaatine nail olmayı diliyorum. "