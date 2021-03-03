banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Yerli hamsi fiyatı cep yakıyor
Yerli hamsi fiyatı cep yakıyor
Sustalı saldırgan siyahileri hedef aldı
Sustalı saldırgan siyahileri hedef aldı
Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Başkan Gülsoy : “Şubat ayında 252 milyon 643 bin dolar ihracat yaptık”

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Şubat Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi.

KAYSERİ 03.03.2021, 12:25
3
Başkan Gülsoy : “Şubat ayında 252 milyon 643 bin dolar ihracat yaptık”

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Şubat Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi.

Kayseri’de Şubat ayında ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 17.50 arttığını belirten Başkan Gülsoy, “Ülke genelindeki artış oranını değerlendirdiğimizde, ilimizin ihracat artış oranının çok daha yüksek seviyelerde olması gurur vericidir” dedi.

Başkan Gülsoy, “TİM verilerine göre 2020 yılı için Kayseri İhracat rakamları Şubat Ayı 180 milyon 889 bin dolar iken 2021 yılı Şubat ayında 212 milyon 583 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yüzde 17.50 oranında gerçekleşmiştir. Kayseri Serbest Bölgemiz Şubat Ayında 40 milyon 59 bin dolar ihracat yapmıştır. Kayseri’nin ihracatı toplam olarak 252 milyon 643 bin dolara çıkmış ve 2021 yılı Şubat döneminde 1’inci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak olmuştur. Ayrıca, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, ABD ve İtalya gibi ülkelerde de ihracatımız artmıştır” İfadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Demir ve Demir Dışı Metaller, Elektrik Elektronik, Hazır giyim ve Konfeksiyon, İklimlendirme Sanayii, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri, Makine Aksamları, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri sektörlerindeki artışlara dikkat çekmiş; Kimyevi Maddeler ve Mamulleri , Otomotiv Endüstrisi, Halı sektörlerinde ise kısmi azalış meydana gelmiştir “ dedi.

Başkan Gülsoy, 2021 yılındaki olumlu gidişattan mutlu olduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm dünyayı sarsan, ekonomi ve iş dünyamızı da derinden etkileyen Covid-19’un etkilerinin sürdüğü bu dönemde ihracat rakamlarımız Kayseri’mizin öncü iller arasında yer aldığını bir kez daha ortaya çıkartmıştır. 2021 yılı Şubat Ayı ihracat rakamlarını incelediğimizde ülkemiz 16 milyar 12 milyon dolar ihracat yaparak geçtiğimiz yıl Şubat ayına kıyasla yüzde 9,6 artış sağlamıştır. Bu tüm zamanların en yüksek Şubat ayı ihracat rakamıdır. Küresel ekonomideki daralmaya rağmen şükürler olsun ki gerek büyüme gerekse de ihracatımızda olumlu gidişat, bize umut ve güç vermektedir. Küresel sağlık krizin de önemli ülkelerin dahi ekside kapattığı büyümeyi, 1.8 artı büyümeyle kapatan nadir ülkelerden biri olarak ülkemiz pozitif bir ayrışma elde etmiştir. Bu durum, Türkiye’nin ekonomik potansiyeli ve normalleşme yolundaki avantajlarına önemli katkı sağlamaktadır. 2021 yılında da enflasyonla mücadele etmek durumundayız. Sıkılaştırıcı politikalar ve dünyadaki konjonktürel gelişmelerin andacında gaz, fren dengesiyle büyümenin ateşini söndürmemek, öbür taraftan da enflasyonun körüklenmesini, harlanmasını engellemek gerekmektedir. Tüm bu gayret ve çalışmaların desteği ve ihracatçılarımızın her zamanki azmi ile pandemi sürecindeki gelişmelere de bağlı olarak, şehrimizde 2021 yılı için 3 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağımıza inanıyorum. Reform süreci kapsamındaki adımların devreye alınmasıyla birlikte de 2021 yılında yatırımların ve üretimin paralel bir şekilde artmasını öngörüyoruz. Giderek artan ihracat rakamlarımız bizleri bu konuda umutlandırmaktadır. Bu nedenle süreçte emeği olan tüm ihracatçılarımızı canı gönülden kutlarım. İnanıyorum ki ülkemiz; güçlü yatırımları, üretimi, ihracat rakamları ile tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınmada öncü olmaya devam edecektir. Biz de Güçlü ve Büyüyen Türkiye hedeflerine ulaşmada Kayseri Ticaret Odası olarak ihracat çarkındaki katkımızı artırmak adına azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”
Yorumlar (0)
banner422
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 26 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20