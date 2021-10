Başkan Gülsoy: “Mevlid Kandili peygamberimizi anlamak için bir fırsattır”

Kayseri Ticaret Odası(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Gülsoy mesajında, "Bütün insanlığa huzur, barış ve sevgi getiren en son rahmet elçimiz Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandilini idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevginin ve sevgililerin en şereflisi Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayıdır. Hayatının her noktası örnek, her anı ise kusursuzdur. Peygamberimizin mutlu ve adaletli bir yaşamın müjdecisi olarak yeryüzüne getirdiği, hak ve adalet gibi değerlere, insanlığın özellikle bu dönemde çok daha fazla muhtaç olduğu bir gerçektir. Bizde yaptığımız her işte hakkı ve hakikati gözetme noktasında gayret gösteriyoruz. Kutlu yolculuğun elçisi efendimizin yolundan giderek, Allah rızasını kazanmak ve peygamberimizin şefaatine nail olmak için çalışıp dualarla kapısına varmalıyız. Bu nedenle Mevlid Kandili onun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır. Her bakımdan kıvranan insanlığa, verdiği mesajlarla sıkıntılardan çıkış yolunu gösteren peygamberimiz, günümüz insanına da kurtuluş reçetesini en güzel örnekleriyle vermiştir. Müslümanlar olarak Mevlid-i Nebi haftasında sevgili peygamberimizi ve onun mesajını her yönüyle doğru tanımalı, insanlığa doğru tanıtmalıyız. Maneviyata her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan şu günlerde, insanlığın içine düştüğü sıkıntıların bertaraf edilmesi, İslam dünyasının birliğini beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesine vesile olması dileğiyle, tüm İslam aleminin Mevlit Kandilini kutluyorum. Mevlit Kandilinin tüm dünyaya önce sağlık, ardından da barış, bereket ve huzurlar getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Peygamberimiz Hz. Muhammed’i (S.A.V) salat-u selam ile yad ediyor, şefaatine nail olmayı diliyorum"