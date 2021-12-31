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Başkan Gülsoy: “Kasım ayında 335 milyon 794 bin dolar ihracat yaptık”

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Kayseri’de Kasım ayında gerçekleştirilen 335 milyon 794 bin dolarlık ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30,37 arttığını belirten Başkan Gülsoy, “İlk 11 ayda ihracatımız yüzde 41 artmıştır. Bu başarıya imza atan tüm ihracatçı üyelerimizi yürekten kutluyorum“ dedi.

KAYSERİ 31.12.2021, 12:53
Başkan Gülsoy: “Kasım ayında 335 milyon 794 bin dolar ihracat yaptık”

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Kayseri’de Kasım ayında gerçekleştirilen 335 milyon 794 bin dolarlık ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30,37 arttığını belirten Başkan Gülsoy, “İlk 11 ayda ihracatımız yüzde 41 artmıştır. Bu başarıya imza atan tüm ihracatçı üyelerimizi yürekten kutluyorum“ dedi.

Başkan Gülsoy, “TÜİK verilerine göre 2020 yılı için Kayseri İhracat rakamları Kasım Ayı 257 milyon 568 bin dolar iken 2021 yılı Kasım ayında 335 milyon 794 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yüzde 30,37’dır. İhracatımız 2021 Ekim ayına kıyasla yüzde 2,7 oranında artış göstermiştir. Kayseri İthalatımız ise Kasım ayında 151 milyon 411 bin dolar olmuştur. 2021 yılı Kasım döneminde 1’inci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak olmuştur. Ayrıca, Almanya, ABD, İsrail İtalya ve Belçika’dır.” İfadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden demir ve demir dışı metaller, elektrik elektronik, hazır giyim ve konfeksiyon, otomotiv endüstrisi, iklimlendirme sanayii, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, çelik, tekstil ve hammaddeleri ve makine aksamlarında artış yaşanırken Deri ve deri mamulleri, Kimyevi maddeler, Kuru meyve ve mamulleri sektörlerinde azalış gerçekleşmiştir. “ dedi.

Başkan Gülsoy, Kayseri olarak 2021 yılında ihracat rakamlarımızda rekorlar kırıldığını ve 11 aylık süreçte önemli bir seviyeye geldiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyada yaşanan hammadde, koyteyner, navlun ve enerji krizinin yanı sıra emtia fiyatlarında yüksek artış ile koronavirüsün yeni mutasyonlarına rağmen ihracat rakamlarımız ülkemiz ve ilimiz bazında rekorlar kırmaya devam ediyor. Bu başarıda iş dünyamızın enseyi karartmadan tüm olumsuzluklara karşısında mücadele etmeleri önce ülkem, önce devletim diyerek çalışma yapmalarından görüyoruz. Sanayinin çarkları dönmekte, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam etmektedir. Kasım Ayı ihracat rakamlarını incelediğimizde ülkemiz ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 artışla 21 milyar 506 milyon dolar, ithalat yüzde 27,3 artarak 26 milyar 908 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu sayede Ocak-Kasım döneminde ülke olarak ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,8 artarak 203 milyar 94 milyon dolara çıkmıştır. Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 5 milyar 402 milyon dolara yükselmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Kasım ayında yüzde 76,1 iken, 2021 Kasım ayında yüzde 79,9’a yükseldi. İhracatçılarımız her ay zaferden zafere koşmaktadır. Kayseri’de yılın ilk 11 ayını geçtiğimiz yıla kıyasladığımızda ihracatımız yüzde 41 oranında artmıştır. Tüm bu gayret ve çalışmalar ve ihracatçılarımızın azmi ile Kayseri’de ilk 11 ayda 3 milyar 250 milyon 976 bin dolar ihracata ulaştık. Kayseri olarak ihracat rakamlarımız ülke genelindeki artış oranlarına kıyasla da üst seviyelerdedir. Her ay artan ihracat rakamlarımızla birlikte koyduğumuz hedef olan 3.5 milyar dolara ulaşacağız. Bu başarıya imza atan tüm ihracatçı üyelerimizi, çalışanlarını ve emeği olan herkesi tebrik ediyorum.”

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