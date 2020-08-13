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Başkan Gülsoy, "İSO ikinci 500 listesindeki Kayseri firmalarını kutluyorum"

KAYSERİ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY, İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO) TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE’NİN İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ARAŞTIRMASI SONUÇLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU.

KAYSERİ 13.08.2020, 16:43
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Başkan Gülsoy, "İSO ikinci 500 listesindeki Kayseri firmalarını kutluyorum"

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası İkinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde şehrimizi 13 Kayseri firmasının temsil ettiğini belirterek, “İSO ikinci 500 listesinde geçtiğimiz yıl 12 Kayseri firması yer almıştı. Bu yıl listede 13 firmamızın yer alması bizleri mutlu etti. COVİD-19 salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılar sonucunda dünya ekonomisi olumsuz etkilendi. Bütün bu yaşanılan olumsuzluklara rağmen firmalarımız azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüp, en zor faaliyet koşullarında dahi ülkemize ve şehrimize karşı olan sorumluluklarını fedakarca yerine getirdi. Yaşanan tüm zorluklara rağmen, yatırımlarıyla iş ve aş üreterek Türk ekonomisinin yanında olduğunu gösteren sanayicilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Listede yer alan tüm firmaları tebrik eden Gülsoy; ISO ikinci 500 listesinde bulunan ve 12’si KTO üyesi olan Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş., Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş., Metal Matris San. ve Tic. A.Ş., Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş., Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti., Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., İpek Mobilya İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş., Kilim Mobilya A.Ş., Mondi Yatak Yorgan San. ve Tic. A.Ş., Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Parteks Kağıt Endüstrisi A.Ş., Ceha Büro Mobilyaları A.Ş., Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş.firmalarını, temsilcilerini ve çalışanlarını kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Gülsoy, bu listede hak eden daha çok şirketimizin olduğunu belirterek” Önümüzdeki dönemlerde bu sayıyı daha da artırmak ülke ekonomisine katkı sağlamak; Türkiye’de daha fazla Kayseri, dünyada daha fazla Türkiye için hep birlikte çabalayacağız.” dedi.

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