Başkan Gülsoy: "Enflasyon farkının telafisi için asgari ücret mutlaka güncellenmeli"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Haziran ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Enflasyon farkının kapatılması için asgari ücret mutlaka güncellenmeli" dedi.

KTO Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda yapılan meclis toplantısına KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı. Sırtını hamilerine dayayan Yunanistan’ın bir şey elde edemeyeceğini söyleyen Başkan Gülsoy, "Bu ay içerisinde Irak’ın kuzeyinde süren Pençe-Kilit Operasyonunda ve terörle mücadele maalesef yine şehitler verdik. İnşallah Terör bataklığı kurutulacak ve anaların gözyaşı dindirilecek. Allah’ın izniyle terör belasından kurtulacağız. Şimdi de biliyorsunuz, Rusya-Ukrayna Savaşı dünyada barışın ve istikrarın ne kadar kırılgan ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösterdi. Böyle kritik bir dönemde Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta ülkemizin uluslararası anlaşmalara dayalı haklarına ve çıkarlarına yönelik tehditler içeren stratejilere tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz. Yunanistan’ın uluslararası anlaşmalara uymayarak gayri askeri statüdeki adaları silahlandırdığına şahit oluyoruz. Hamilerine sırtını dayayan Yunanistan’ın elde edeceği hiçbir şey yok. Yunanistan’ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durmalıdır. Ülkemiz hak ve menfaatleri doğrultusunda Ege’deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır" dedi.

Gülsoy, ormanları yakanlara en ağır cezanın verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Hepinizin bildiği gibi Muğla’nın en önemli turizm bölgesinden Marmaris’te çıkan yangın dört gün süren yoğun çalışmalar sonrası kontrol altına alındı. Yangının faili olan kişi tutuklandı ama neye yarar. Yaklaşık 4 bin 500 hektar alan küle döndü. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed bir hadis-i şerifinde "Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz." diyor. Ama maalesef bırakın fidan dikmeyi ormanlarımız yanıyor. Ciğerlerimiz yanıyor. Ormanı yakan şahıs alkollüymüş bilmem neye kızmış da onun için yaktım demiş. Böyle saçmalık olur mu? Sultan Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Canım ormanlarımızı, nefes alanlarımızı yakanlara en ağır ceza verilmelidir. Bazı illerimizde şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel baskınlarından dolayı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah tabii afetlerden tüm insanlığı korusun diye de dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Rusya - Ukrayna savaşı ekonomik büyümeyi yavaşlatacak"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın küresel çapta ekonomik büyümeyi 2022 yılında yavaşlatabileceğini söyleyen Başkan Ömer Gülsoy, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Rusya - Ukrayna savaşında 4 ay geride kaldı. Savaş bitecek gibi de görünmüyor. Enerji, gıda ve emtia piyasalarını olumsuz etkileyen savaş, maalesef küresel toparlanmayı da geciktiriyor. Ekonomi ve finans alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar, savaşın ekonomik hasarının 2022’de küresel ekonomik büyümede önemli bir yavaşlamaya neden olacağını savunuyor. Küresel ekonomide önemli bir dönüşüm gerçekleşiyor. Her an her yerde, bir değişim söz konusu. Doğal olarak kurumlar, toplumlar ve bireyler bu değişime yanıt vermek, süreci doğru yönetmek ve stratejiler geliştirmek durumunda. Bu değişim ve dönüşümü daha hızlı gerçekleştirmek ve nitelikli duruma getirmek için yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümü mutlaka sağlamak gerekiyor. Hem daha verimli ve katma değerli üretim için dijitalleşmeyi sağlamak hem de çevreye duyarlı, enerji verimliliği yüksek döngüsel üretimi gerçekleştirmek iş dünyası ve toplumun tüm kesimleri için kritik önem arz etmektedir. Çevre ve iklim konularına uyan ile uymayan firmalar önümüzdeki dönemde sınırda karbon vergisinden finansman maliyetlerine kadar farklı yaklaşımlara maruz kalacaklar. Bu noktada üzerimize düşen sorumluluğun bilinci içerisinde gerekli adımları geç kalmadan atmalıyız. Tüm dünya genelinde maalesef bir enerji sorunu yaşanıyor. İleride enerji konusunda zorluk yaşamamak için başta çatı GES olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeli, yarınlarımız için bu alanı değerlendirmeliyiz. Ülkemiz ve şehrimiz bu yatırımlara elverişlidir. Firmalarımız da kendilerini yeniliklere hazırlarken, geleceğe yönelik öngörüleri de göz önünde bulundurarak bu gelişmeler ışığında hareket etmeliler."

"Enflasyon farkının kapatılması için asgari ücret mutlaka güncellenmeli"

Gelir adaletsizliği olmaması ve enflasyon farkının kapatılması için asgari ücretin mutlaka güncellenmesi gerektiğini söyleyen Gülsoy, "Asgari ücret konusunda da biliyorsunuz ülkemizde 8 milyona yakın kişi asgari ücretle geçiniyor. Enflasyon karşısında kayıpların telafi edilmesi noktasında verilecek ücret ve maaşlar çok büyük önem arz ediyor. O yüzden asgari ücret mutlaka güncellenmelidir. Yoksa gelir adaletsizliği bizleri daha başka sosyal sorunlarla karşı karşıya bırakabilir. Zam konusunda şuana kadar herhangi bir rakam telaffuz edilmedi ama Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden değerlendirme yapılmasını istediğini söyledi. Ben her zaman söylüyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Biz devletçi insanlarız. Devlet olmazsa inanın hiçbir şey olmaz. İş dünyası olarak üzerimize düşen ne varsa her zaman devletimizin yanındayız. Yaşanılan tüm güçlüklere rağmen, üretim, ihracat ve istihdam ile iş ve aş olmaya devam etmeliyiz. Hepinizin bildiği gibi pandemi şartlarında aktif rol alarak ülkemizin bu süreci az hasarla atlatmasına büyük katkı koyduk. Sizden gelen sorunları, çözüm önerileriyle birlikte en yetkili kişilere ilettik. Sıkıntılarımız var bunları biliyoruz. Bizim görevimiz sizlerin avukatlığınızı yapmak. Bizler meslek örgütüyüz. Demokraside anayasa var. Anayasanın bizlere verdiği yetkiye dayanarak sorunlarımızı üst mercilerimize bildiriyoruz. Bunun dışına çıkıp hareket edemeyiz. Döviz, kredi, yüksek girdiler, artan enflasyon, işletme sermayesi ihtiyaçları hepsini biliyor ve bunları kıymetli birlik başkanımız değerli hemşerimiz Rifat Hisarcıklıoğlu’na bire bir iletiyoruz. Sağ olsun her zaman yanımızda oldu. Kıymetli Başkanımız da bu konuları Sayın Cumhurbaşkanımıza iletiyor. Yarın da Ankara’da TOBB Ekonomi Şurasına katılacağım. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Bakanlarımız ve 365 Oda Borsa Yönetim Kurulu Başkanı katılacak. Orada da sizlerin sorunlarınızı ve ihtiyaçlarınızı yine dile getireceğim. Önceki toplantılarımızda uzun vadeli, düşük faizli kredilere ihtiyacımız var demiştik. Şimdi işletme sermayelerine ihtiyaç duyulan bir zamanda devletimiz tarafından 150 milyarlık Kredi garanti fonu destekli bir kredi paketi üzerinde bir çalışma var. Yarın inşallah ekonomi şurasında bu kredi açıklanacak. Devletimizden destek ve teşviklerin devam etmesini bekliyoruz. Devletimizden ekonomide kalıcı ve istikrarlı büyüme, reel sektörü rahatlatmak adına beklentilerimiz var. Maliyetleri azaltacak ve gelirleri artıracak düzenlemeler beklemekteyiz. İhtiyaca yönelik çözümler geliştirilirse, üreticilerimizin ve iş dünyamızın üretkenliği ve motivasyonu için gerekli adımlar atılırsa kazanan ülkemiz olacaktır. Yine söylüyorum. Bizim görevimiz iş dünyasının sorunlarını yetkili yerlere iletmektir. Yerel de Sayın Valimiz, belediyelerimiz ve kamu kurumları ile uyum içerisinde çalışıyoruz" dedi.