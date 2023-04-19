Başkan Gülsoy: “Birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesajı yayınladı. Gülsoy, Ramazan Bayramı buruk geçecek olsa da birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sevdiklerimizle bir arada olmanın değerini daha iyi anladığımız bir dönemden geçiyoruz” diyen Başkan Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İbadet, rahmet, bereket, sabır, yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştiği bir Ramazan ayını daha geride bırakarak Bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgi, saygı ve hoşgörünün birleştirici gücü olan bayramlar milletimizin en güzel, en anlamlı günlerindendir. İnsani değerlerin daha yoğun hatırlandığı ve küslerin barıştığı özel günlerimiz olan bayramlarımızda, sağduyu ve hassasiyetle birbirimize destek olmalıyız. Yüreğimizde derin yaralar açan bir deprem felaketi yaşadık. Bu zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde her türlü sorunun üstesinden birlikte geleceğiz, yaralarımızı birlikte saracağız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma için müstesna fırsat olan mübarek Ramazan Bayramı’nın yaşadığımız deprem felaketinin yaralarının sarılmasına, ülkemiz, aziz milletimiz ve tüm insanlığın sağlık, huzur ve refahına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kardeşliğin, hoşgörünün ve dayanışmanın daim olduğu nice bayramları birlikte yaşamak dileğiyle tüm üyelerimizin, hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, mutluluk ve huzur dolu günler getirmesi dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum."