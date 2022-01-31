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Başkan Gülsoy : “Aralık ayında 358 milyon 993 bin dolar ihracat yaptık”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Kayseri’de Aralık ayında gerçekleştirilen 358 milyon 993 bin dolarlık ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 13 arttığını belirten Başkan Gülsoy, “Kayseri İhracatta tarihi bir başarıya imza attı. Yıllık yüzde 37,47 oranında artışla 3 milyar 609 milyon dolar ihracat yaptı. Bu başarıya imza atan tüm ihracatçı üyelerimizi yürekten kutluyorum“ dedi.

KAYSERİ 31.01.2022, 12:39
Başkan Gülsoy : “Aralık ayında 358 milyon 993 bin dolar ihracat yaptık”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Kayseri’de Aralık ayında gerçekleştirilen 358 milyon 993 bin dolarlık ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 13 arttığını belirten Başkan Gülsoy, “Kayseri İhracatta tarihi bir başarıya imza attı. Yıllık yüzde 37,47 oranında artışla 3 milyar 609 milyon dolar ihracat yaptı. Bu başarıya imza atan tüm ihracatçı üyelerimizi yürekten kutluyorum“ dedi.

Başkan Gülsoy, “TÜİK verilerine göre 2020 yılı için Kayseri İhracat rakamları Aralık Ayı 318 milyon 349 bin dolar iken 2021 yılı Aralık ayında 358 milyon 993 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yaklaşık yüzde 13’dür. İhracatımız 2021 Kasım ayına kıyasla yüzde 7 oranında artış göstermiştir. Kayseri ili olarak İthalatımız ise Aralık ayında 193 milyon 901 bin dolar olmuştur. 2021 yılı Aralık döneminde 1’inci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak olmuştur. Ayrıca, Almanya, ABD, İsrail, Cezayir, Libya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve Yunanistan’dır” İfadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden Demir ve Demir Dışı Metaller , Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri, İklimlendirme Sanayi, Makine Aksamları, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Otomotiv Endüstrisi, Hazır Giyim ve Konfeksiyonda artış yaşanırken Elektrik Elektronik, Kimyevi madde ve mamulleri, Madencilik Ürünleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörlerinde azalış gerçekleşmiştir“ dedi.

Başkan Gülsoy, Kayseri olarak 2021 yılında ihracat rakamlarımızda tarihi rekorlar kırıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son yıllarda küresel anlamda yaşanan büyük zorluklara rağmen ihracat rakamlarımız ülkemiz ve ilimiz bazında tarihi rekorlar kırmıştır. Açıklanan ihracat verileri hepimizin yüzünü güldürmüştür. Hedeflerimizde buna göre giderek büyümektedir. 2023 yılı için 5 milyar dolarlık ihracat hedeflemekteyiz. Elde edilen başarıyı iş dünyamızın enseyi karartmadan tüm olumsuzluklara karşısında mücadele etmeleri önce ülkem, önce devletim diyerek çalışma yapmalarından görüyoruz. Sanayinin çarkları dönmekte, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam etmektedir. Aralık Ayı ihracat rakamlarını incelediğimizde ülkemiz ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artışla 22 milyar 278 milyon dolar, ithalat yüzde 29,9 artarak 29 milyar 70 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu sayede Ocak-Aralık döneminde ülke olarak ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,8 artarak 225 milyar 291 milyon dolara çıkmıştır. Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,3 artarak 6 milyar 792 milyon dolara yükselmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Aralık ayında yüzde 79,7 iken, 2021 Aralık ayında yüzde 76,6’ya gerilemiştir. İhracatçılarımız her ay zaferden zafere koşmaktadır. Kayseri’de yılın ilk 12 ayını geçtiğimiz yıla kıyasladığımızda ihracatımız yüzde 37,47 oranında artmıştır. Tüm bu gayret ve çalışmalar ve ihracatçılarımızın azmi ile Kayseri’de ilk 12 ayda 3 milyar 609 milyon 453 bin dolar ihracata ulaştık. Kayseri olarak ihracat rakamlarımız ülke genelindeki artış oranlarına kıyasla da üst seviyelerdedir. Hedef olarak koymuş olduğumuz 3.5 milyar doları geçmenin gururunu yaşıyoruz. Geleceğimiz açısında umut veren ve göğsümüzü kabartan bu önemli başarı için en başta ihracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve onların çok değerli çalışanlarını can-ı gönülden kutluyorum.”

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