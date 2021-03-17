Başkan Gökkaya: "Çanakkale Geçilmez’ sözünü tarihe altın harflerle yazdıran şanlı bir destandır"

Türk Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya; "8 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Gökkaya mesajında; "Çanakkale Zaferimizin 106. yıldönümünü, millet olarak büyük bir gururla idrak ediyoruz. Bu destanın bütün kahramanlarını, ölümün adını şehit koyan tüm vatan evlatlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Birinci Dünya Savaşının en kritik dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları, milletimizin, dünyanın ve tüm insanlığın kaderini ve tarihin akışını değiştirmiştir. Bu zafer dönemin en modern addedilen ordularını dize getiren ve ’Çanakkale Geçilmez’ sözünü tarihe altın harflerle yazdıran şanlı bir destandır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ’Çanakkale, bu günümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden, bu toprakları bize ebedi vatan yapan zaferin adıdır’ demektedir. Çanakkale’de oluşan bu ruh şunu göstermiştir ki; sarsılmaz vatan sevgisi, çelik gibi millet olma bilinci, inanç ve azim en modern ordu ve silahlardan daha güçlüdür. İnanıyorum ki o yüksek ruh, o şuur ve o sevgi bu topraklar üzerinde ebediyen var olacaktır. Kahraman ordumuzun iman ve azmi ile, milletimizin üstün fedakarlıkları ile Çanakkale’de elde edilen bu zafer unutulmamalıdır ki Kurtuluş Savaşımızın, cumhuriyetimizin ve var oluşumuzun önsözü olmuştur. Bugünkü varlığımızı ve bağımsızlığımızı, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda bu topraklar için toprağa düşmüş şehitlerimize borçluyuz. Bu düşüncelerle Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü ve 18 Mart Şehitler Günü’nde; bu toprakları bize emanet ederek bıraktıkları mirasın ve verdikleri mücadelenin şuuru ve bilinciyle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bütün kahraman şehitlerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.