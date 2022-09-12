Başkan Esat Öztürk ilk ders zilini çaldı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının başlaması münasebetiyle Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen törene katılarak ilk ders zilini çaldı.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koyuncu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı’nın da katıldığı törende TOBB tarafından gönderilen kırtasiye yardımları öğrencilere dağıtıldı. Törende konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, tüm öğretmen, öğrenci ve velilerin 2022-2023 Eğitim Öğretim yılını kutlayarak; "Bugün 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının ilk ders zilini çaldık. Buradan TOBB başkanı hemşehrimiz Rıfat Hisarcıklıoğlu’na yürekten teşekkür ediyorum. 81 İl’de 81 okul projeleri var. Bu proje çerçevesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden takas ettiğimiz arsaya 8 derslikli bir okul yapıyorlar. TOBB Başkanımızın ilçemize özel muhabbetinin ve sevgisinin olduğunu biliyorum. Ben bir kez daha ilçemize, Kapuzbaşı Şelalelerine gösterdikleri ilgiden ve yaptıracakları okuldan dolayı TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya’ da konuşmasında; “Bugün, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının ilk günündeyiz. Cumhuriyet İlkokulundan başlangıcı verdik. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olsun. Bugün TOBB tarafından gönderilen kırtasiye yardımlarını öğrencilerimize dağıttık. İlçemizde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından okul yapımına başlandı. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na ve üyelerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.