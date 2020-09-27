Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu “Erciyes Dağı, Zamantı Irmağı, 2000 civarında tescilliği tarihi eser ve yapı, koromaz vadisi, tekir yaylası ile turizm merkezidir”
27 EYLÜL DÜNYA TURİZM GÜNÜNÜN, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ TARAFINDAN İLK KEZ 1979 YILINDA KABUL EDİLEREK KUTLANMAYA BAŞLANDIĞINI, ÜLKEMİZDE İSE 2002 YILINDAN BERİ KUTLANMAKTA OLDUĞUNU HATIRLATAN MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DR.MUSTAFA PALANCIOĞLU, BÖLGE ŞEHİR KAYSERİ’NİN COĞRAFİ YAPISI VE KÜTÜREL DEĞERLERİ, MEDENİYETLERİN BULUŞMA NOKTASI GİBİ BİR ÇOK FARKLILIKLARINDAN DOLAYI TURZMİN MERKEZİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.
27 Eylül Dünya Turizm Gününün, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından ilk kez 1979 yılında kabul edilerek kutlanmaya başlandığını, ülkemizde ise 2002 yılından beri kutlanmakta olduğunu hatırlatan MELİKGAZİ Belediye Başkanı Dr.Mustafa Palancıoğlu, Bölge şehir Kayseri’nin coğrafi yapısı ve kütürel değerleri, medeniyetlerin buluşma noktası gibi bir çok farklılıklarından dolayı turzmin merkezi olduğunu söyledi.
Yaz aylarında tarihi mekanların, müzelerin, ören yerlerinin turizmler ile dolup taşmasının, kış aylarında Erciyes Dağına yoğun talep olması Kayseri’yi bir merkez haline getirdiğini belirten MELİKGAZİ Belediye Başkanı Dr.Mustafa Palancıoğlu, Kayseri doğu ile batıyı kuzey ile güneyin geçiş noktasında İpek yolu güzergahında bulunması bir ayrıcalık oluşturduğunu ve bunu iyi değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.
Turizmin bacasız bir sanayi olduğu bu açıdan turizm gelirlerinin ülkeler acısından önemli olduğunu vurgulayan Başkan Dr. Palancıoğlu, Kayseri her bakımdan çok artıları olan bir şehir kentsel gelişim ve planlamasında bu değerleri göz önünde bulundurarak geleceğin Kayserisini şekillendirdiklerini sözlerine ekledi.
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