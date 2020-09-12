Başkan Dr. Palancıoğlu: "Kent estetiği, çevre ve güvenlik komisyonu önemli”
MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, MELİKGAZİ BELEDİYE MECLİSİ'NDE KOMİSYONLAR YER ALDIĞINI ANCAK KENT ESTETİĞİ, ÇEVRE VE GÜVENLİK KOMİSYONU'NUN ŞEHRİN PLANLI GELİŞİMİ, TARİHSEL, DOĞAL VE COĞRAFİ KONUMUNA GÖRE ŞEHRİN GÖRÜNÜMÜN ÖNEMLİ OLDUĞU SÖYLEDİ.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye Meclisi’nde komisyonlar yer aldığını ancak Kent Estetiği, Çevre ve Güvenlik Komisyonu’nun şehrin planlı gelişimi, tarihsel, doğal ve coğrafi konumuna göre şehrin görünümün önemli olduğu söyledi.
Melikgazi Belediyesi, Eylül Ayı Meclis Toplantısında Kent Estetiği, Çevre ve Güvenlik Komisyonu’nun üye seçiminin yapıldığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Şehir binaların dış görünümü, parkların genel görünümü, sanayi sitelerin görünümü, ana bulvar ve caddelerin görünümü çok önemlidir. Özelikle şehir giriş ve çıkışları şehre giren ve ilk kez görenler için bir bilgi vermektedir. Bu açıdan bir tarih, sağlık, spor ve turistik merkez olan şehrimizde bu yönde Belediye Meclisimizde bir komisyon bulunmaktadır. Eylül ayında komisyon üyelerini seçtik.” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, yeni yerleşim alanların oluşturulmasında veya eski yerleşim alanların yenilenmesinde Kent Estetiği, Çevre ve Güvenlik Komisyon kararlarının dikkate alındığını söyledi.
|İmsak
|05:08
|Güneş
|06:35
|Öğle
|13:05
|İkindi
|16:38
|Akşam
|19:26
|Yatsı
|20:47
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Erzurumspor
|0
|0
|6. Beşiktaş
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Karagümrük
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Sivasspor
|0
|0
|19. Trabzonspor
|0
|0
|20. Malatyaspor
|0
|0
|21. Çaykur Rizespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|1
|3
|2. Adana Demirspor
|0
|0
|3. Adanaspor
|0
|0
|4. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|5. Altay
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Osmanlıspor
|0
|0
|8. Balıkesirspor
|0
|0
|9. Bandırmaspor
|0
|0
|10. Boluspor
|0
|0
|11. Bursaspor
|0
|0
|12. Eskişehirspor
|0
|0
|13. Giresunspor
|0
|0
|14. Samsunspor
|0
|0
|15. Tuzlaspor
|0
|0
|16. Ümraniye
|0
|0
|17. İstanbulspor
|0
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0